Воїни Нацполіції приземлили ворожий БпЛА "Молния-2" та FPV, що були в засідці, на Торецькому напрямку. ВIДЕО

На Торецькому напрямку бійці підрозділу батальйону безпілотних систем бригади патрульної поліції "Хижак" знищили ворожий БпЛА "Молния-2" та FPV, що були в засідці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі підрозділу.

"Окрім роботи з безпосереднього знищення окупантів, нам постійно доводиться контролювати повітряний простір в зоні відповідальності та працювати над дистанційним розмінуванням доріг",- додали бійці.

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