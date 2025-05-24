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Воїни Нацполіції приземлили ворожий БпЛА "Молния-2" та FPV, що були в засідці, на Торецькому напрямку. ВIДЕО

На Торецькому напрямку бійці підрозділу батальйону безпілотних систем бригади патрульної поліції "Хижак" знищили ворожий БпЛА "Молния-2" та FPV, що були в засідці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі підрозділу.

"Окрім роботи з безпосереднього знищення окупантів, нам постійно доводиться контролювати повітряний простір в зоні відповідальності та працювати над дистанційним розмінуванням доріг",- додали бійці.

Також дивіться: Сили оборони атакували ворожу техніку, засоби зв’язку, фортифікаційні споруди та особовий склад противника. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17698) Нацполіція (15254) знищення (7460)


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24.05.2025 15:04 Відповісти
Молодці, бійці підрозділу батальйону безпілотних систем бригади патрульної поліції "Хижак"!
Тактика засідок, яку використовують екіпажі ворожих ударних дронів, є дуже небезпечна і, на жаль, ефективна. Вдале знищення ворожих засадних БПЛА допомогло зберегти життя і здоровʼя побратимів та нашу бойову техніку.
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24.05.2025 15:38 Відповісти
Молодцi
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24.05.2025 22:09 Відповісти
 
 