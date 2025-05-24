3 707 3
Воїни Нацполіції приземлили ворожий БпЛА "Молния-2" та FPV, що були в засідці, на Торецькому напрямку. ВIДЕО
На Торецькому напрямку бійці підрозділу батальйону безпілотних систем бригади патрульної поліції "Хижак" знищили ворожий БпЛА "Молния-2" та FPV, що були в засідці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі підрозділу.
"Окрім роботи з безпосереднього знищення окупантів, нам постійно доводиться контролювати повітряний простір в зоні відповідальності та працювати над дистанційним розмінуванням доріг",- додали бійці.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тактика засідок, яку використовують екіпажі ворожих ударних дронів, є дуже небезпечна і, на жаль, ефективна. Вдале знищення ворожих засадних БПЛА допомогло зберегти життя і здоровʼя побратимів та нашу бойову техніку.