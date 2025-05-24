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Сили оборони атакували ворожу техніку, засоби зв’язку, фортифікаційні споруди та особовий склад противника. ВIДЕО
FPV-дрони наносять точкові удари по позиціях окупантів на Луганському напрямку.
Прикордонники комендатури швидкого реагування "Шквал" 7-го Карпатського загону вивели з ладу ворожу техніку, засоби зв’язку, фортифікаційні споруди та особовий склад противника. Окрім того, вдалося перехопити й знешкодити кілька ворожих БпЛА, інформує Цензор.НЕТ.
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