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Сили оборони атакували ворожу техніку, засоби зв’язку, фортифікаційні споруди та особовий склад противника. ВIДЕО

FPV-дрони наносять точкові удари по позиціях окупантів на Луганському напрямку.

Прикордонники комендатури швидкого реагування "Шквал" 7-го Карпатського загону вивели з ладу ворожу техніку, засоби зв’язку, фортифікаційні споруди та особовий склад противника. Окрім того, вдалося перехопити й знешкодити кілька ворожих БпЛА, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17729) Держприкордонслужба ДПСУ (6109) знищення (7477)


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