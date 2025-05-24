Силы обороны атаковали вражескую технику, средства связи, фортификационные сооружения и личный состав противника.. ВИДЕО

FPV-дроны наносят точечные удары по позициям оккупантов на Луганском направлении.

Пограничники комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7-го Карпатского отряда вывели из строя вражескую технику, средства связи, фортификационные сооружения и личный состав противника. Кроме того, удалось перехватить и обезвредить несколько вражеских БПЛА, информирует Цензор.НЕТ.

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