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Силы обороны атаковали вражескую технику, средства связи, фортификационные сооружения и личный состав противника.. ВИДЕО
FPV-дроны наносят точечные удары по позициям оккупантов на Луганском направлении.
Пограничники комендатуры быстрого реагирования "Шквал" 7-го Карпатского отряда вывели из строя вражескую технику, средства связи, фортификационные сооружения и личный состав противника. Кроме того, удалось перехватить и обезвредить несколько вражеских БПЛА, информирует Цензор.НЕТ.
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