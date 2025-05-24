РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12527 посетителей онлайн
Новости Видео Ситуация на фронте
1 383 0

На Сумщине пограничники за сутки уничтожили два блиндажа и укрытия, откуда запускались вражеские дроны. ВИДЕО

На Сумщине FPV-дроны пограничников "Сталевого кордону" за одни сутки уничтожили два блиндажа и укрытия, откуда запускались вражеские дроны.

Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Украинские защитники уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" на Херсонском направлении. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6551) Сумская область (3262) уничтожение (7165)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 