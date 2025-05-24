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На Сумщине пограничники за сутки уничтожили два блиндажа и укрытия, откуда запускались вражеские дроны. ВИДЕО
На Сумщине FPV-дроны пограничников "Сталевого кордону" за одни сутки уничтожили два блиндажа и укрытия, откуда запускались вражеские дроны.
Соответствующее видео опубликовано в телеграмм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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