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На Сумщині прикордонники за добу знищили два бліндажі та укриття, звідки запускалися ворожі дрони. ВIДЕО

На Сумщині FPV-дрони прикордонників "Сталевого кордону" за одну добу знищили два бліндажі та укриття, звідки запускалися ворожі дрони.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Українські захисники знищили російський ЗРК "Тор-М2" на Херсонському напрямку. ВIДЕО

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Держприкордонслужба ДПСУ (6109) Сумська область (3811) знищення (7477)


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