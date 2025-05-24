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На Сумщині прикордонники за добу знищили два бліндажі та укриття, звідки запускалися ворожі дрони. ВIДЕО
На Сумщині FPV-дрони прикордонників "Сталевого кордону" за одну добу знищили два бліндажі та укриття, звідки запускалися ворожі дрони.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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