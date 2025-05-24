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Українські захисники знищили російський ЗРК "Тор-М2" на Херсонському напрямку. ВIДЕО

Українські захисники ліквідували чергову одиницю ворожої техніки на півдні — цього разу вдалось знищити російський ЗРК "Тор-М2" на Херсонському напрямку.

Цей комплекс призначений для перехоплення авіації, дронів та ракет. Його знищення — відчутний удар по протиповітряній обороні противника, інформує Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477) ЗРК (214)


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Добрий результат для Захисників України! Дякуюмо і допомагаймо нашим Козакам!!
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24.05.2025 11:23 Відповісти
втікали п**дори з форсажом..
горіли пердаки московської наволочі..
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24.05.2025 11:38 Відповісти
треба донатити на дрони, щоб наступного такого разу було чим знищити і машину і екіпаж.
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24.05.2025 13:48 Відповісти
 
 