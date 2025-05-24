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Українські захисники знищили російський ЗРК "Тор-М2" на Херсонському напрямку. ВIДЕО
Українські захисники ліквідували чергову одиницю ворожої техніки на півдні — цього разу вдалось знищити російський ЗРК "Тор-М2" на Херсонському напрямку.
Цей комплекс призначений для перехоплення авіації, дронів та ракет. Його знищення — відчутний удар по протиповітряній обороні противника, інформує Цензор.НЕТ.
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горіли пердаки московської наволочі..