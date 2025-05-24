Українські захисники знищили російський ЗРК "Тор-М2" на Херсонському напрямку. ВIДЕО

Українські захисники ліквідували чергову одиницю ворожої техніки на півдні — цього разу вдалось знищити російський ЗРК "Тор-М2" на Херсонському напрямку.

Цей комплекс призначений для перехоплення авіації, дронів та ракет. Його знищення — відчутний удар по протиповітряній обороні противника, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також: Воїни 5 ОШБр знищили мотоцикл, автотранспорт та знешкодили зв’язок росіян. ВIДЕО