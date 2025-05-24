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Украинские защитники уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" на Херсонском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники ликвидировали очередную единицу вражеской техники на юге - на этот раз удалось уничтожить российский ЗРК "Тор-М2" на Херсонском направлении.

Этот комплекс предназначен для перехвата авиации, дронов и ракет. Его уничтожение - ощутимый удар по противовоздушной обороне противника, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19578) уничтожение (7165) ЗРК (209)


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Добрий результат для Захисників України! Дякуюмо і допомагаймо нашим Козакам!!
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24.05.2025 11:23 Ответить
втікали п**дори з форсажом..
горіли пердаки московської наволочі..
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24.05.2025 11:38 Ответить
треба донатити на дрони, щоб наступного такого разу було чим знищити і машину і екіпаж.
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24.05.2025 13:48 Ответить
 
 