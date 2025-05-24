Украинские защитники уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" на Херсонском направлении. ВИДЕО

Украинские защитники ликвидировали очередную единицу вражеской техники на юге - на этот раз удалось уничтожить российский ЗРК "Тор-М2" на Херсонском направлении.

Этот комплекс предназначен для перехвата авиации, дронов и ракет. Его уничтожение - ощутимый удар по противовоздушной обороне противника, информирует Цензор.НЕТ.

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