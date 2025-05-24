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Украинские защитники уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" на Херсонском направлении. ВИДЕО
Украинские защитники ликвидировали очередную единицу вражеской техники на юге - на этот раз удалось уничтожить российский ЗРК "Тор-М2" на Херсонском направлении.
Этот комплекс предназначен для перехвата авиации, дронов и ракет. Его уничтожение - ощутимый удар по противовоздушной обороне противника, информирует Цензор.НЕТ.
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горіли пердаки московської наволочі..