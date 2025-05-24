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Воины 5 ОШБр уничтожили мотоцикл, автотранспорт и обезвредили связь россиян. ВИДЕО
Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили несколько единиц транспорта противника, среди них был российский мотоцикл. Также воины обезвредили связь врага.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады.
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