Враг продолжает попытки прорвать нашу оборону, неся большие потери, - Сырский. ВИДЕО

Противник продолжает попытки прорвать нашу оборону, неся большие потери в живой силе и технике.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Опубликовано видео уничтожения врага.

"Спасибо украинским воинам за стойкость и профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" - отметил Сырский.

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