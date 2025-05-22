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Враг продолжает попытки прорвать нашу оборону, неся большие потери, - Сырский. ВИДЕО

Противник продолжает попытки прорвать нашу оборону, неся большие потери в живой силе и технике.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Опубликовано видео уничтожения врага.

Цензор.НЕТ Изображение

"Спасибо украинским воинам за стойкость и профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" - отметил Сырский.

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Автор: 

война (1400) Александр Сырский (613) война в Украине (4468)


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Пи₴дить ...... За статистикою втрати кацапів останнім часом зменшились почти вдвічі....
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22.05.2025 18:25 Ответить
Надо не "дурня клеить " а признавать факты. А факты таковы. Москали модернизируют и масштабируют дроны. У москалей АВИАЦИЯ ДОМИНИРУЕТ В НЕБЕ. Они чисто КАБами все позиции разбомбят. Потом ударят артой а потом кучей дронов. добьют кто еще шевелится. Вот и нет позиций ЗСУ . Разбомбили. Только отступать. Рашке помогает пол мира. Северная Корея. Китай. Иран!. А Украине помогает только "Коалиция ******"!(Тьфу! Ришучих) в смысле "Охочих" и "Бажаючих. Нихуя оружия не дают только языками балаболят. " Таурусы" уже ВСЕ! Отменили. При таком раскладе Украину не спасет никакая мобилизация. Будет тотальное отступление без всяких шансов даже на оперативный успех а не то что стратегический
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22.05.2025 18:43 Ответить
де ракети? яка наша стратегія перемоги, окрім бусифікаціїї 30 000 мобіків в окопи з гівна та палок?
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22.05.2025 19:00 Ответить
 
 