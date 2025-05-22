2 439 3
Враг продолжает попытки прорвать нашу оборону, неся большие потери, - Сырский. ВИДЕО
Противник продолжает попытки прорвать нашу оборону, неся большие потери в живой силе и технике.
Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Опубликовано видео уничтожения врага.
"Спасибо украинским воинам за стойкость и профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" - отметил Сырский.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вал Кочин #550865
показать весь комментарий22.05.2025 18:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Pirat Kfor
показать весь комментарий22.05.2025 18:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Андрій Лавриненко
показать весь комментарий22.05.2025 19:00 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль