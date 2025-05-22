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Ворог продовжує спроби прорвати нашу оборону, зазнаючи великих втрат, - Сирський. ВIДЕО

Противник продовжує спроби прорвати нашу оборону, зазнаючи великих втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Опубліковано відео знищення ворога.

Цензор.НЕТ Зображення

"Дякую українським воїнам за стійкість і професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!", - зазначив Сирський.

Також читайте: Від початку року Сили оборони уразили 1 159 танків окупантів та 2 510 бойових бронемашин окупантів, - Сирський. ВIДЕО

Автор: 

війна (1427) Сирський Олександр (636) війна в Україні (4507)


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Пи₴дить ...... За статистикою втрати кацапів останнім часом зменшились почти вдвічі....
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22.05.2025 18:25 Відповісти
Надо не "дурня клеить " а признавать факты. А факты таковы. Москали модернизируют и масштабируют дроны. У москалей АВИАЦИЯ ДОМИНИРУЕТ В НЕБЕ. Они чисто КАБами все позиции разбомбят. Потом ударят артой а потом кучей дронов. добьют кто еще шевелится. Вот и нет позиций ЗСУ . Разбомбили. Только отступать. Рашке помогает пол мира. Северная Корея. Китай. Иран!. А Украине помогает только "Коалиция ******"!(Тьфу! Ришучих) в смысле "Охочих" и "Бажаючих. Нихуя оружия не дают только языками балаболят. " Таурусы" уже ВСЕ! Отменили. При таком раскладе Украину не спасет никакая мобилизация. Будет тотальное отступление без всяких шансов даже на оперативный успех а не то что стратегический
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22.05.2025 18:43 Відповісти
де ракети? яка наша стратегія перемоги, окрім бусифікаціїї 30 000 мобіків в окопи з гівна та палок?
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22.05.2025 19:00 Відповісти
 
 