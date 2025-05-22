Ворог продовжує спроби прорвати нашу оборону, зазнаючи великих втрат, - Сирський. ВIДЕО

Противник продовжує спроби прорвати нашу оборону, зазнаючи великих втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.

Опубліковано відео знищення ворога.

"Дякую українським воїнам за стійкість і професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!", - зазначив Сирський.

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