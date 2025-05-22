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Ворог продовжує спроби прорвати нашу оборону, зазнаючи великих втрат, - Сирський. ВIДЕО
Противник продовжує спроби прорвати нашу оборону, зазнаючи великих втрат у живій силі та техніці.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Опубліковано відео знищення ворога.
"Дякую українським воїнам за стійкість і професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!", - зазначив Сирський.
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Вал Кочин #550865
показати весь коментар22.05.2025 18:25 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Pirat Kfor
показати весь коментар22.05.2025 18:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Андрій Лавриненко
показати весь коментар22.05.2025 19:00 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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