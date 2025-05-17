УКР
Від початку року Сили оборони уразили 1 159 танків окупантів та 2 510 бойових бронемашин окупантів, - Сирський. ВIДЕО

Українські воїни продовжують знищувати ворога та його техніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Лише від початку цього року Сили оборони уразили понад тисячу танків окупантів (1 159) та більш як дві з половиною тисячі бойових бронемашин (2 510)", - повідомив Головнокомандувач.

"Дякую нашим захисникам і захисницям за професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!" - додав Сирський.

СчЄтавод буєв. Був ще один такий .... який кожен день розказував скільки % донецької області кацапи захопили, а не займався своєю робою голови обладміністрації.
17.05.2025 19:51 Відповісти
Щось,казати треба.На завтра підрахує за тиждень і так далі.
17.05.2025 20:01 Відповісти
1159:135діб=8,5 танчиків за добу....Кожного дня слідкую за втратами свинособак,но щось "ціфіри" не "грають"..
17.05.2025 20:34 Відповісти
сырский стал КОНОШЕНКО - НА ))?
17.05.2025 21:06 Відповісти
Повідав би скільки кв. км. землі і населених пунктів захопили кацапа "з початку року". Кацапська щелепа не повертається? А скільки хлопців погубили "мудрі полководці"...
18.05.2025 19:16 Відповісти
 
 