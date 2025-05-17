Від початку року Сили оборони уразили 1 159 танків окупантів та 2 510 бойових бронемашин окупантів, - Сирський. ВIДЕО
Українські воїни продовжують знищувати ворога та його техніку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Лише від початку цього року Сили оборони уразили понад тисячу танків окупантів (1 159) та більш як дві з половиною тисячі бойових бронемашин (2 510)", - повідомив Головнокомандувач.
"Дякую нашим захисникам і захисницям за професійну бойову роботу. Боротьба триває. Слава Україні!" - додав Сирський.
