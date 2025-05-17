Ворожа МТ-ЛБ й 13 окупантів: результат роботи бійців 24 ОМБр імені короля Данила та дружніх підрозділів. ВIДЕО

Поблизу Часового Яру на Донеччині українські бійці знищили російську МТ-ЛБ та 13 загарбників.

Про це йдеться в повідомленні 24 ОМБр імені короля Данила, інформує Цензор.НЕТ.

"В смузі відповідальності 24 ОМБр імені короля Данила бронемашина окупантів з десантом намагалась прорватись до наших позицій. Силами бригади та дружніх підрозділів ворожа броня була спалена під час вигрузки піхоти", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у підсумку знищено МТ-ЛБ та 13 загарбників.

"Оборона Часового Яру триває", - наголосили в бригаді.