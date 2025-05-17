УКР
Ворожа МТ-ЛБ й 13 окупантів: результат роботи бійців 24 ОМБр імені короля Данила та дружніх підрозділів. ВIДЕО

Поблизу Часового Яру на Донеччині українські бійці знищили  російську МТ-ЛБ та 13 загарбників.

Про це йдеться в повідомленні 24 ОМБр імені короля Данила, інформує Цензор.НЕТ.

"В смузі відповідальності 24 ОМБр імені короля Данила бронемашина окупантів з десантом намагалась прорватись до наших позицій. Силами бригади та дружніх підрозділів ворожа броня була спалена під час вигрузки піхоти", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, у підсумку знищено МТ-ЛБ та 13 загарбників.

"Оборона Часового Яру триває", - наголосили в бригаді.

ліквідація (4370) знищення (8040) Донецька область (9381) 24 ОМБр імені короля Данила (267) Часів Яр (396) Бахмутський район (596)
Коментувати
Сортувати:
Оце по-королівські!!!!
Щира дяка 24-тїй ОМБр імені короля Данила!!!!!
17.05.2025 17:16 Відповісти
Немного рановато для загара, но очень вовремя для загорания 🤣
17.05.2025 18:01 Відповісти
це фото а де відео
18.05.2025 02:33 Відповісти
 
 