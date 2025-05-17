Ворожа МТ-ЛБ й 13 окупантів: результат роботи бійців 24 ОМБр імені короля Данила та дружніх підрозділів. ВIДЕО
Поблизу Часового Яру на Донеччині українські бійці знищили російську МТ-ЛБ та 13 загарбників.
Про це йдеться в повідомленні 24 ОМБр імені короля Данила, інформує Цензор.НЕТ.
"В смузі відповідальності 24 ОМБр імені короля Данила бронемашина окупантів з десантом намагалась прорватись до наших позицій. Силами бригади та дружніх підрозділів ворожа броня була спалена під час вигрузки піхоти", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, у підсумку знищено МТ-ЛБ та 13 загарбників.
"Оборона Часового Яру триває", - наголосили в бригаді.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щира дяка 24-тїй ОМБр імені короля Данила!!!!!