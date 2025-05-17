РУС
Вражеская МТ-ЛБ и 13 оккупантов: результат работы бойцов 24-й ОМБр имени короля Даниила и дружественных подразделений. ВИДЕО

Вблизи Часова Яра в Донецкой области украинские бойцы уничтожили российскую МТ-ЛБ и 13 захватчиков.

Об этом говорится в сообщении 24-й ОМБр имени короля Даниила, информирует Цензор.НЕТ.

"В полосе ответственности 24-й ОМБр имени короля Даниила бронемашина оккупантов с десантом пыталась прорваться к нашим позициям. Силами бригады и дружественных подразделений вражеская броня была сожжена во время выгрузки пехоты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в итоге уничтожено МТ-ЛБ и 13 захватчиков.

"Оборона Часова Яра продолжается", - отметили в бригаде.

ликвидация (3981) уничтожение (7726) Донецкая область (10560) 24 омб имени князя Данила Галицкого (266) Часов Яр (393) Бахмутский район (591)
Оце по-королівські!!!!
Щира дяка 24-тїй ОМБр імені короля Данила!!!!!
17.05.2025 17:16 Ответить
Немного рановато для загара, но очень вовремя для загорания 🤣
17.05.2025 18:01 Ответить
це фото а де відео
18.05.2025 02:33 Ответить
 
 