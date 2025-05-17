Вражеская МТ-ЛБ и 13 оккупантов: результат работы бойцов 24-й ОМБр имени короля Даниила и дружественных подразделений. ВИДЕО
Вблизи Часова Яра в Донецкой области украинские бойцы уничтожили российскую МТ-ЛБ и 13 захватчиков.
Об этом говорится в сообщении 24-й ОМБр имени короля Даниила, информирует Цензор.НЕТ.
"В полосе ответственности 24-й ОМБр имени короля Даниила бронемашина оккупантов с десантом пыталась прорваться к нашим позициям. Силами бригады и дружественных подразделений вражеская броня была сожжена во время выгрузки пехоты", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в итоге уничтожено МТ-ЛБ и 13 захватчиков.
"Оборона Часова Яра продолжается", - отметили в бригаде.
Щира дяка 24-тїй ОМБр імені короля Данила!!!!!