Вражеская МТ-ЛБ и 13 оккупантов: результат работы бойцов 24-й ОМБр имени короля Даниила и дружественных подразделений. ВИДЕО

Вблизи Часова Яра в Донецкой области украинские бойцы уничтожили российскую МТ-ЛБ и 13 захватчиков.

Об этом говорится в сообщении 24-й ОМБр имени короля Даниила, информирует Цензор.НЕТ.

"В полосе ответственности 24-й ОМБр имени короля Даниила бронемашина оккупантов с десантом пыталась прорваться к нашим позициям. Силами бригады и дружественных подразделений вражеская броня была сожжена во время выгрузки пехоты", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в итоге уничтожено МТ-ЛБ и 13 захватчиков.

"Оборона Часова Яра продолжается", - отметили в бригаде.