С начала года Силы обороны уничтожили 1 159 танков оккупантов и 2 510 боевых бронемашин оккупантов, - Сырский. ВИДЕО
Украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
"Только с начала этого года Силы обороны поразили более тысячи танков оккупантов (1 159) и более двух с половиной тысяч боевых бронемашин (2 510)", - сообщил Главнокомандующий.
"Спасибо нашим защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" - добавил Сырский.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ron Noiill
показать весь комментарий17.05.2025 19:51 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Юрий #499168
показать весь комментарий17.05.2025 20:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Микола Січень #486030
показать весь комментарий17.05.2025 20:34 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
василий граздич
показать весь комментарий17.05.2025 21:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Микола Байда #607061
показать весь комментарий18.05.2025 19:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль