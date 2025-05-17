РУС
С начала года Силы обороны уничтожили 1 159 танков оккупантов и 2 510 боевых бронемашин оккупантов, - Сырский. ВИДЕО

Украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Только с начала этого года Силы обороны поразили более тысячи танков оккупантов (1 159) и более двух с половиной тысяч боевых бронемашин (2 510)", - сообщил Главнокомандующий.

"Спасибо нашим защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" - добавил Сырский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вражеская МТ-ЛБ и 13 оккупантов: результат работы бойцов 24 ОМБр имени короля Даниила и дружественных подразделений. ВИДЕО

танк (2300) уничтожение (7726) техника (1778) Александр Сырский (700)
СчЄтавод буєв. Був ще один такий .... який кожен день розказував скільки % донецької області кацапи захопили, а не займався своєю робою голови обладміністрації.
17.05.2025 19:51 Ответить
Щось,казати треба.На завтра підрахує за тиждень і так далі.
17.05.2025 20:01 Ответить
1159:135діб=8,5 танчиків за добу....Кожного дня слідкую за втратами свинособак,но щось "ціфіри" не "грають"..
17.05.2025 20:34 Ответить
сырский стал КОНОШЕНКО - НА ))?
17.05.2025 21:06 Ответить
Повідав би скільки кв. км. землі і населених пунктів захопили кацапа "з початку року". Кацапська щелепа не повертається? А скільки хлопців погубили "мудрі полководці"...
18.05.2025 19:16 Ответить
 
 