С начала года Силы обороны уничтожили 1 159 танков оккупантов и 2 510 боевых бронемашин оккупантов, - Сырский. ВИДЕО

Украинские воины продолжают уничтожать врага и его технику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Только с начала этого года Силы обороны поразили более тысячи танков оккупантов (1 159) и более двух с половиной тысяч боевых бронемашин (2 510)", - сообщил Главнокомандующий.

"Спасибо нашим защитникам и защитницам за профессиональную боевую работу. Борьба продолжается. Слава Украине!" - добавил Сырский.

