Воїни 5 ОШБр знищили мотоцикл, автотранспорт та знешкодили зв’язок росіян. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили кілька одиниць транспорту противника, серед них був російський мотоцикл. Також воїни знешкодили зв'язок ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади.

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