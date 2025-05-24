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Воїни 5 ОШБр знищили мотоцикл, автотранспорт та знешкодили зв’язок росіян. ВIДЕО

Бійці 5-ої окремої штурмової Київської бригади знищили кілька одиниць транспорту противника, серед них був російський мотоцикл. Також воїни знешкодили зв'язок ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі бригади.

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Автор: 

армія рф (17729) знищення (7477) 5 ОШБр (111)


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