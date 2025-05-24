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Воины Нацполиции сбили вражеский БПЛА "Молния-2" и FPV, которые были в засаде, на Торецком направлении. ВИДЕО

На Торецком направлении бойцы подразделения батальона беспилотных систем бригады патрульной полиции "Хищник" уничтожили вражеский БПЛА "Молния-2" и FPV, которые были в засаде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале подразделения.

"Кроме работы по непосредственному уничтожению оккупантов, нам постоянно приходится контролировать воздушное пространство в зоне ответственности и работать над дистанционным разминированием дорог",- добавили бойцы.

Также смотрите: Силы обороны атаковали вражескую технику, средства связи, фортификационные сооружения и личный состав противника. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19547) Нацполиция (16543) уничтожение (7148)


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24.05.2025 15:04 Ответить
Молодці, бійці підрозділу батальйону безпілотних систем бригади патрульної поліції "Хижак"!
Тактика засідок, яку використовують екіпажі ворожих ударних дронів, є дуже небезпечна і, на жаль, ефективна. Вдале знищення ворожих засадних БПЛА допомогло зберегти життя і здоровʼя побратимів та нашу бойову техніку.
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24.05.2025 15:38 Ответить
Молодцi
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24.05.2025 22:09 Ответить
 
 