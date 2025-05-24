Воины Нацполиции сбили вражеский БПЛА "Молния-2" и FPV, которые были в засаде, на Торецком направлении. ВИДЕО

На Торецком направлении бойцы подразделения батальона беспилотных систем бригады патрульной полиции "Хищник" уничтожили вражеский БПЛА "Молния-2" и FPV, которые были в засаде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале подразделения.

"Кроме работы по непосредственному уничтожению оккупантов, нам постоянно приходится контролировать воздушное пространство в зоне ответственности и работать над дистанционным разминированием дорог",- добавили бойцы.

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