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Воины Нацполиции сбили вражеский БПЛА "Молния-2" и FPV, которые были в засаде, на Торецком направлении. ВИДЕО
На Торецком направлении бойцы подразделения батальона беспилотных систем бригады патрульной полиции "Хищник" уничтожили вражеский БПЛА "Молния-2" и FPV, которые были в засаде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале подразделения.
"Кроме работы по непосредственному уничтожению оккупантов, нам постоянно приходится контролировать воздушное пространство в зоне ответственности и работать над дистанционным разминированием дорог",- добавили бойцы.
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Тактика засідок, яку використовують екіпажі ворожих ударних дронів, є дуже небезпечна і, на жаль, ефективна. Вдале знищення ворожих засадних БПЛА допомогло зберегти життя і здоровʼя побратимів та нашу бойову техніку.