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Пограничники уничтожили укрытие, камеру наблюдения, антенну, а также поражены 4 вражеские позиции. ВИДЕО

На Харьковщине пограничники лишили врага зрения, связи и мест для тайников: уничтожено укрытие, камера наблюдения, антенна, а также поражены четыре вражеские позиции.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите: Уничтожена огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Сонцепёк" и пусковая установка БпЛА "Молния". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) Госпогранслужба (6546) уничтожение (7156)


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25.05.2025 09:42 Ответить
Кацапи в Рівному вбили 3 дитини. ЗСУ знищили антену! Потужно! Всьо по плану ЗЕ "пірістать стрілять"
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25.05.2025 09:45 Ответить
Мдя...
Знищення камери спостереження це топ новина..........
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25.05.2025 10:10 Ответить
 
 