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Пограничники уничтожили укрытие, камеру наблюдения, антенну, а также поражены 4 вражеские позиции. ВИДЕО
На Харьковщине пограничники лишили врага зрения, связи и мест для тайников: уничтожено укрытие, камера наблюдения, антенна, а также поражены четыре вражеские позиции.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
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