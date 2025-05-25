Пограничники уничтожили укрытие, камеру наблюдения, антенну, а также поражены 4 вражеские позиции. ВИДЕО

На Харьковщине пограничники лишили врага зрения, связи и мест для тайников: уничтожено укрытие, камера наблюдения, антенна, а также поражены четыре вражеские позиции.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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