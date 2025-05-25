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Сили оборони уразили танк, 10 місць укриття противника, 10 ворожих піхотинців, телекомунікаційні вежі та склад з БК. ВIДЕО

На Курському напрямку оператори бойових дронів підрозділу РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжують завдавати ворогу нищівних ударів.

Завдяки високій точності та професіоналізму операторів БПЛА, ворог зазнає значних втрат. Результат роботи: уражено 1 ворожий танк, 10 місць укриття противника, 10 ворожих піхотинців, 2 позиції злету і керування ворожих БпЛА, 2 позиції ворожої артилерії, 2 телекомунікаційні вежі та 1 склад з боєкомплектом, повідомляє Цензор.НЕТ.

Дивіться: Бійці 3 ОШБр ліквідували живу силу противника в укриттях і наздогнали кількох піхотинців, які хотіли втекти. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) Держприкордонслужба ДПСУ (6104) знищення (7468)


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