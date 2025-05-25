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Силы беспилотных систем уничтожили радиолокационную станцию вражеского зенитно-ракетного комплекса "Бук". ВИДЕО
Бойцы 413 батальона "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили радиолокационную станцию 9С36 вражеского зенитно-ракетного комплекса "Бук". Вражеская РЛС была поражена во время движения. Также были уничтожены бронемашина и антенны.
Видео боевой работы было обнародовано на канале батальона, сообщает Цензор.НЕТ.
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на бук же кумулятив.