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Силы беспилотных систем уничтожили радиолокационную станцию вражеского зенитно-ракетного комплекса "Бук". ВИДЕО

Бойцы 413 батальона "Рейд" Сил беспилотных систем ВСУ уничтожили радиолокационную станцию 9С36 вражеского зенитно-ракетного комплекса "Бук". Вражеская РЛС была поражена во время движения. Также были уничтожены бронемашина и антенны.

Видео боевой работы было обнародовано на канале батальона, сообщает Цензор.НЕТ.

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Автор: 

армия РФ (19562) уничтожение (7156) ЗРК (209) Силы беспилотных систем (101)


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добре..
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25.05.2025 17:04 Ответить
Дуже добре, но на мою думку то на кідара звичайного сильніші дрони використовують чим на бук?
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25.05.2025 19:24 Ответить
на кідара використовують "самопал" зі шрапнелью.
на бук же кумулятив.
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25.05.2025 21:10 Ответить
Удар увидел, уничтожения - не видел.
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25.05.2025 22:51 Ответить
 
 