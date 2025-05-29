Операторы Сил беспилотных систем поразили российскую станцию РЭБ "Борисоглебск-2". ВИДЕО
Бойцы 413-го батальона "Рейд" Сил беспилотных систем обнаружили и поразили станцию из состава российского комплекса радиоэлектронной борьбы РБ-301Б "Борисоглебск-2".
Видео боевой работы было обнародовано на канале батальона, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что цель поразили с расстояния около 70 км.
Эта станция считается одним из ключевых средств РЭБ в арсенале российских оккупантов, что делает ее приоритетной целью.
"Борисоглебск-2" - это один из самых современных российских комплексов РЭБ. Он предназначен для ведения радиоразведки и подавления широкого спектра систем связи, управления и навигации противника. В частности, оккупанты его активно используют для борьбы с БПЛА.
Стоимость одного комплекса - около $200 000 000.
"Учитывая технологическую сложность "Борисоглебска-2", потеря каждой такой станции является существенной для российской армии", - добавили военные.
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Ну вот, а то что-то говорят что не могут поразить северокорейские орудия которые находятся на расстоянии около 20 километров, мол, дроны и другие беспилотные летательные аппараты на такое расстояние не долетают..