Оккупанты увеличили количество штурмовых действий на Краматорском направлении в районе Часова Яра, - ОТГ "Луганск"

В течение последних двух недель фиксируется увеличение количества штурмов российских захватчиков с применением бронетехники в районе города Часов Яр Донецкой области на Краматорском направлении, поскольку враг достиг определенных успехов на Торецком направлении.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Дмитрий Запорожец, передает ZN.ua, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам спикера, враг надеется, что сможет в дальнейшем наступать в сторону Константиновки сразу с двух направлений.

Он также рассказал, что на этом направлении россияне активно используют ствольную артиллерию и пытается в Часовом Яре и населенных пунктах поблизости уничтожить любые укрепления и застройку, где могут находиться украинские военные.

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