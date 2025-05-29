Окупанти збільшили кількість штурмових дій на Краматорському напрямку в районі Часового Яру, - ОТУ "Луганськ"
Упродовж останніх двох тижнів фіксується збільшення кількості штурмів російських загарбників із застосуванням бронетехніки у районі міста Часів Яр Донецької області на Краматорському напрямку, оскільки ворог досяг певних успіхів на Торецькому напрямку.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає ZN.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами речника, ворог сподівається, що зможе в подальшому наступати в бік Костянтинівки одразу з двох напрямків.
Він також розповів, що на цьому напрямку росіяни активно використовують ствольну артилерію та намагається в Часовому Яру та населених пунктах поблизу знищити будь-які укріплення та забудову, де можуть перебувати українські військові.
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