Окупанти збільшили кількість штурмових дій на Краматорському напрямку в районі Часового Яру, - ОТУ "Луганськ"

Упродовж останніх двох тижнів фіксується збільшення кількості штурмів російських загарбників із застосуванням бронетехніки у районі міста Часів Яр Донецької області на Краматорському напрямку, оскільки ворог досяг певних успіхів на Торецькому напрямку.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає ZN.ua, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами речника, ворог сподівається, що зможе в подальшому наступати в бік Костянтинівки одразу з двох напрямків.

Він також розповів, що на цьому напрямку росіяни активно використовують ствольну артилерію та намагається в Часовому Яру та населених пунктах поблизу знищити будь-які укріплення та забудову, де можуть перебувати українські військові.

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