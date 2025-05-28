Війська РФ знову намагалися перетнути кордон у напрямку Строївки. Знищено техніку та особовий склад ворога на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 27 травня 2025 року, на Харківському напрямку противник вів наступ на позиції українських підрозділів у Вовчанську. Успіхів ворог не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку ворог здійснив чергову невдалу спробу перетнути державний кордон України у напрямку Строївки. Також безуспішно штурмував біля Довгенького, Дорошівки, Копанок та Загризового.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Надія, Греківка, Ольгівка та Рідкодуб. Штурмові дії ворога відбито. Також марними виявилися спроби ворога покращити тактичне положення у Серебрянському лісництві.

"На Краматорському напрямку наступальні дії противника відбулися в районах Маркового, Білої Гори, Оріхово-Василівки, Ступочок та у Часовому Яру. Оборонці не допустили втрат позицій.

На Торецькому напрямку загарбники проводили штурмові дії в районах Диліївки, Дружби, Зорі, Яблунівки та у Торецьку. Всі ворожі атаки відбито", - йдеться у повідомленні.

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Також зазначається, що на Покровському напрямку армія агресора атакувала неподалік Малинівки, Єлизаветівки, Миролюбівки, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Муравки, Новосергіївки, Олексіївки, Лисівки та Андріївки. Підрозділи Сил оборони нанесли ворогу втрати у техніці та особовому складі.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників біля Костянтинополя, Багатиря, Веселого, Шевченка та Комара. Ворожі атаки успішно відбито. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.