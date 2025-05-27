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Новини Бойові дії на Покровському напрямку
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Російські війська "сповзають" на схід від Покровського напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

зведення Генштабу

Російські війська поступово "сповзають" на схід від Покровського напрямку до Торецького, однак сам Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російські сили просуваються на схід від міста Покровськ у напрямку Костянтинівки, але в українських підрахунках ці позиції ще належать до Покровського напрямку. Найбільш запеклі бої тривають на Покровському та Новопавлівському напрямках, а також зберігається активність на Лиманському, Краматорському та Торецькому.

Водночас у районах Сіверського, Куп'янського та Харківського напрямків російська активність менша, хоча спостерігається підсилення ворога на Харківщині.

За словами Трегубова, втрати російських військ у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" наразі становлять близько 800 осіб на добу, в залежності від інтенсивності атак. Також росіяни втратили у середньому три-чотири танки та близько десяти одиниць іншої техніки на день.

Окремо він зазначив, що росіяни активно застосовують мотоциклетні штурми, особливо у районах без активних міських боїв. Це пов’язано з мобільністю мотоциклів і загрозою з боку дронів для важкої техніки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Важкі бої точилися поблизу Григорівки на Сіверському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Автор: 

ОСУВ Хортиця (420) Донецька область (8724) Покровськ (663) Покровський район (672)


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Обтікають?
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27.05.2025 15:39 Відповісти
Так, може, все ж таки заповзають?
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27.05.2025 15:41 Відповісти
сповзають на захват новых територий что то новое
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27.05.2025 15:47 Відповісти
Так давно вже , в кацапів , навчились - в нас якщо і падають , то "уламки" ..
і просування нема - є "обтікання" якесь ...
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27.05.2025 15:56 Відповісти
Чого ж Вавчик не звільнить цих брехливих покидьків?
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27.05.2025 16:24 Відповісти
 
 