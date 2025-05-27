Російські війська "сповзають" на схід від Покровського напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Російські війська поступово "сповзають" на схід від Покровського напрямку до Торецького, однак сам Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, російські сили просуваються на схід від міста Покровськ у напрямку Костянтинівки, але в українських підрахунках ці позиції ще належать до Покровського напрямку. Найбільш запеклі бої тривають на Покровському та Новопавлівському напрямках, а також зберігається активність на Лиманському, Краматорському та Торецькому.

Водночас у районах Сіверського, Куп'янського та Харківського напрямків російська активність менша, хоча спостерігається підсилення ворога на Харківщині.

За словами Трегубова, втрати російських військ у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" наразі становлять близько 800 осіб на добу, в залежності від інтенсивності атак. Також росіяни втратили у середньому три-чотири танки та близько десяти одиниць іншої техніки на день.

Окремо він зазначив, що росіяни активно застосовують мотоциклетні штурми, особливо у районах без активних міських боїв. Це пов’язано з мобільністю мотоциклів і загрозою з боку дронів для важкої техніки.

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