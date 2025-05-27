Российские войска "сползают" на восток от Покровского направления, - ОСГВ "Хортица"

Российские войска постепенно "сползают" на восток от Покровского направления к Торецкому, однако само Покровское направление остается одним из самых горячих.

Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские силы продвигаются на восток от города Покровск в направлении Константиновки, но в украинских подсчетах эти позиции еще относятся к Покровскому направлению. Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Новопавловском направлениях, а также сохраняется активность на Лиманском, Краматорском и Торецком.

В то же время в районах Северского, Купянского и Харьковского направлений российская активность меньше, хотя наблюдается усиление врага на Харьковщине.

По словам Трегубова, потери российских войск в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" сейчас составляют около 800 человек в сутки, в зависимости от интенсивности атак. Также россияне потеряли в среднем три-четыре танка и около десяти единиц другой техники в день.

Отдельно он отметил, что россияне активно применяют мотоциклетные штурмы, особенно в районах без активных городских боев. Это связано с мобильностью мотоциклов и угрозой со стороны дронов для тяжелой техники.

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