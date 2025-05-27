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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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Российские войска "сползают" на восток от Покровского направления, - ОСГВ "Хортица"

сводка Генштаба

Российские войска постепенно "сползают" на восток от Покровского направления к Торецкому, однако само Покровское направление остается одним из самых горячих.

Об этом сообщил представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, российские силы продвигаются на восток от города Покровск в направлении Константиновки, но в украинских подсчетах эти позиции еще относятся к Покровскому направлению. Наиболее ожесточенные бои продолжаются на Покровском и Новопавловском направлениях, а также сохраняется активность на Лиманском, Краматорском и Торецком.

В то же время в районах Северского, Купянского и Харьковского направлений российская активность меньше, хотя наблюдается усиление врага на Харьковщине.

По словам Трегубова, потери российских войск в зоне ответственности ОСГВ "Хортица" сейчас составляют около 800 человек в сутки, в зависимости от интенсивности атак. Также россияне потеряли в среднем три-четыре танка и около десяти единиц другой техники в день.

Отдельно он отметил, что россияне активно применяют мотоциклетные штурмы, особенно в районах без активных городских боев. Это связано с мобильностью мотоциклов и угрозой со стороны дронов для тяжелой техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тяжелые бои велись вблизи Григоровки на Северском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Автор: 

ОСГВ Хортица (415) Донецкая область (9910) Покровск (634) Покровский район (660)


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Обтікають?
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27.05.2025 15:39 Ответить
Так, може, все ж таки заповзають?
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27.05.2025 15:41 Ответить
сповзають на захват новых територий что то новое
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27.05.2025 15:47 Ответить
Так давно вже , в кацапів , навчились - в нас якщо і падають , то "уламки" ..
і просування нема - є "обтікання" якесь ...
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27.05.2025 15:56 Ответить
Чого ж Вавчик не звільнить цих брехливих покидьків?
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27.05.2025 16:24 Ответить
 
 