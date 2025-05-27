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Новости Бои на Сиверском направлении
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Тяжелые бои велись вблизи Григоровки на Северском направлении, - ОСГВ "Хортица"

Бои на восточном направлении

Российские захватчики продолжают атаковать на востоке Украины. На Краматорском и Торецком направлениях штурмовал позиции защитников с применением мотоциклов, техника уничтожена.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСГВ "Хортица".

Боевые действия

На Харьковском направлении противник атаковал позиции подразделений Сил обороны в Волчанске. Успехов не имел.

На Купянском направлении враг совершил безуспешные штурмовые действия у Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Ольговка, Новый Мир, Карповка, Торское, Редкодуб и в Серебрянском лесничестве. Штурмовые действия врага отбиты.

На Северском направлении тяжелые бои шли вблизи Григорьевки. Наши защитники не допустили ухудшения тактического положения.

На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия неподалеку Орехово-Васильевки, Делиевки, Нелиповки, Щевбиновки, Яблоновки, в Часовом Яре и Торецке. Все вражеские атаки отбиты. Зарю враг атаковал с применением мотоциклов, техника уничтожена. Также отражены наступательные действия в районах Новой Полтавки, Шевченко Первого и Малиновки.

На Покровском направлении армия агрессора атаковала в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Котлиного, Удачного, Новониколаевки, Котляровки, Орехового, Алексеевки, Лысовки и Андреевки. В направлении Троицкого противник безуспешно применил шесть мотоциклов.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников у Константинополя, Богатыря, Комара и Шевченко. Вражеские атаки успешно отбиты. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Потери врага за сутки

Общие потери российской армии только на восточном направлении - в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" за 26 мая 2025 года составляют:

  • личного состава - 778;
  • танков - 2;
  • боевых бронемашин - 1;
  • орудий и минометов - 8;
  • средства РЭБ - 1;
  • автомобильной техники - 47;
  • специальной техники - 29;
  • пунктов управления БпЛА - 9;
  • укрытий - 165;
  • складов боеприпасов - 7.

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ОСГВ Хортица (415) боевые действия (4253) война в Украине (4489)


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