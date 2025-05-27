Важкі бої точилися поблизу Григорівки на Сіверському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Російські загарбники продовжують атакувати на сході України. На Краматорському та Торецькому напрямках штурмував позиції захисників із застосуванням мотоциклів, техніку знищено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Бойові дії

На Харківському напрямку противник атакував позиції підрозділів Сил оборони у Вовчанську. Успіхів не мав.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив безуспішні штурмові дії біля Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

На Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Ольгівка, Новий Мир, Карпівка, Торське, Рідкодуб та у Серебрянському лісництві. Штурмові дії ворога відбито.

На Сіверському напрямку важкі бої точилися поблизу Григорівки. Наші захисники не допустили погіршення тактичного положення.

На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії неподалік Оріхово-Василівки, Диліївки, Неліпівки, Щевбинівки, Яблунівки, в Часовому Яру та Торецьку. Всі ворожі атаки відбито. Зорю ворог атакував із застосуванням мотоциклів, техніку знищено. Також відбито наступальні дії у районах Нової Полтавки, Шевченка Першого та Малинівки.

На Покровському напрямку армія агресора атакувала в районах Єлизаветівки, Миролюбівки, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Котлярівки, Горіхового, Олексіївки, Лисівки та Андріївки. У напрямку Троїцького противник безуспішно застосував шість мотоциклів.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників біля Костянтинополя, Багатиря, Комара та Шевченка. Ворожі атаки успішно відбито. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.

Втрати ворога за добу

Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку – в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" за 26 травня 2025 становлять:

особового складу – 778;

танків – 2;

бойових бронемашин – 1;

гармат і мінометів – 8;

засоби РЕБ – 1;

автомобільної техніки – 47;

спеціальної техніки – 29;

пунктів управління БпЛА – 9;

укриттів – 165;

складів боєприпасів – 7.

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