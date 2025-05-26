Ворог знову намагався перетнути держкордон у напрямку Строївки. Знищено техніку рашистів у Часовому Яру, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 25 травня 2025 року, на Харківському напрямку противник вів наступ на позиції українських підрозділів у Вовчанську. Успіхів ворог не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку ворог здійснив чергову невдалу спробу перетнути державний кордон України у напрямку Строївки. Також безуспішно штурмував біля Красного Першого та Нової Кругляківки.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Лиманському напрямку окупаційна армія атакувала біля населених пунктів Греківка, Ольгівка, Карпівка, Новий Мир, Рідкодуб, Зелена Долина, Мирне, Торське та Липове. Штурмові дії ворога відбито. Також марними виявилися спроби противника покращити тактичне положення у Серебрянському лісництві.

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На Сіверському напрямку відбито наступ та нанесено втрати ворогу у районі Григорівки.

Також зазначається, що на Краматорському напрямку спостерігається активність противника з застосуванням техніки. Так у районі Предтечиного та Білої Гори в атаках задіювалися мотоцикли. У Часовому Яру наші оборонці відбили штурм та знищили дві бронемашини та шість мотоциклів.

"На Торецькому напрямку загарбники проводили штурмові дії неподалік Диліївки, Олександро-Калинового, Малинівки та у Торецьку. Всі ворожі атаки відбито.

На Покровському напрямку армія агресора атакувала біля Єлизаветівки, Миролюбівки, Шевченка Першого, Удачного, Муравки, Котлярівки, Олексіївки, Лисівки та Андріївки. Втрат позицій не допущено", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя,Багатиря, Шевченка та Комара. Ворожі атаки успішно відбито. Захисники продовжують стримувати натиск, знищуючи переважаючі сили ворога.