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Новости Бои на востоке Украины
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Враг снова пытался пересечь госграницу в направлении Строевки. Уничтожена техника рашистов в Часовом Яре, - ОСГВ "Хортица"

рф,дрг

За прошедшие сутки, 25 мая 2025 года, на Харьковском направлении противник вел наступление на позиции украинских подразделений в Волчанске. Успехов враг не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении враг совершил очередную неудачную попытку пересечь государственную границу Украины в направлении Строевки. Также безуспешно штурмовал возле Красного Первого и Новой Кругляковки.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Грековка, Ольговка, Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Мирное, Торское и Липовое. Штурмовые действия врага отбиты. Также тщетными оказались попытки противника улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве.

Также читайте: Враг пытается продвинуться вдоль границы в Харьковской области, - ОСГВ "Хортица"

На Северском направлении отражено наступление и нанесены потери врагу в районе Григорьевки.

Также отмечается, что на Краматорском направлении наблюдается активность противника с применением техники. Так в районе Предтечино и Белой Горы в атаках задействовались мотоциклы. В Часовом Яру наши защитники отбили штурм и уничтожили две бронемашины и шесть мотоциклов.

"На Торецком направлении захватчики проводили штурмовые действия неподалеку Делиевки, Александро-Калиново, Малиновки и в Торецке. Все вражеские атаки отбиты.

На Покровском направлении армия агрессора атаковала возле Елизаветовки, Миролюбовки, Шевченко Первого, Удачного, Муравки, Котляровки, Алексеевки, Лысовки и Андреевки. Потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Богатыря, Шевченко и Комара. Вражеские атаки успешно отбиты. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

Автор: 

ОСГВ Хортица (416) Донецкая область (9920) Торецк (489) Волчанск (406) Часов Яр (362) Харьковская область (1018) Бахмутский район (464) Волновахский район (265) Купянский район (235) Чугуевский район (127) Богатырь (20) Константинополь (74) Строевка (4)


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у районі Костянтинополя,Багатиря, Шевченка та Комара. Ворожі атаки успішно відбито.

Росіяни просунулися біля Зорі, Багатиря та Зеленого Поля на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Я так розумію, що сводкам ГШ більше вірити не можна.
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26.05.2025 09:13 Ответить
 
 