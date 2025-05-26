Враг снова пытался пересечь госграницу в направлении Строевки. Уничтожена техника рашистов в Часовом Яре, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 25 мая 2025 года, на Харьковском направлении противник вел наступление на позиции украинских подразделений в Волчанске. Успехов враг не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении враг совершил очередную неудачную попытку пересечь государственную границу Украины в направлении Строевки. Также безуспешно штурмовал возле Красного Первого и Новой Кругляковки.

По данным ОСГВ "Хортица", на Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Грековка, Ольговка, Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Зеленая Долина, Мирное, Торское и Липовое. Штурмовые действия врага отбиты. Также тщетными оказались попытки противника улучшить тактическое положение в Серебрянском лесничестве.

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На Северском направлении отражено наступление и нанесены потери врагу в районе Григорьевки.

Также отмечается, что на Краматорском направлении наблюдается активность противника с применением техники. Так в районе Предтечино и Белой Горы в атаках задействовались мотоциклы. В Часовом Яру наши защитники отбили штурм и уничтожили две бронемашины и шесть мотоциклов.

"На Торецком направлении захватчики проводили штурмовые действия неподалеку Делиевки, Александро-Калиново, Малиновки и в Торецке. Все вражеские атаки отбиты.

На Покровском направлении армия агрессора атаковала возле Елизаветовки, Миролюбовки, Шевченко Первого, Удачного, Муравки, Котляровки, Алексеевки, Лысовки и Андреевки. Потерь позиций не допущено", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Богатыря, Шевченко и Комара. Вражеские атаки успешно отбиты. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.