Враг пытается продвинуться вдоль границы в Харьковской области, - ОСГВ "Хортица"

Российские войска "прощупывают" ситуацию вдоль границы в Харьковской области, пытаются продвинуться.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов во время телемарафона.

"Россияне уже делают попытки продвинуться вдоль границы на Харьковщине", - отметил он.

В то же время, по словам спикера, пока речь не идет о крупных атаках, скорее о "прощупывании".

"Обычно российские атаки как шли в сторону Волчанска и Волчанских Хуторов - так туда и идут, они в этом плане не изменились", - добавил Трегубов.

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Ранее издание Sky News сообщало, что РФ накапливает войска на границе Харьковщины. Отмечалось, что после вытеснения украинских войск из Курской области российские войска численностью до 50 тысяч человек сосредоточились сразу за границей с Харьковской областью. Аналитики и военные предполагают, что Россия может готовиться к новому наступлению, однако масштаб и направление этих действий пока остаются неясными.