Новости Боевые действия на Харьковщине
Фиксируется активизация РФ на Волчанском и Купянском направлениях, - ГПСУ

РФ активизировалась в Харьковской области. Что известно

Пограничники фиксируют активизацию российских оккупантов на Харьковщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"На направлении Харьковской области видим активизацию противника, в частности на тех отрезках, в тех полосах обороны, где находятся подразделения ГПСУ. Это, в частности, Волчанское, Купянское направления. Враг продолжает свои штурмовые действия, чтобы выбить подразделения, в том числе и пограничников, с занимаемых позиций", - отметил он.

В то же время, по словам Демченко, врагу не удается достичь значительных результатов.

Также, добавил спикер, ситуация непростая на Лиманском и Краматорском направлениях. РФ продолжает штурмы группами под прикрытием артиллерии, авиации и дронов.

