Фіксується активізація РФ на Вовчанському та Куп’янському напрямках, - ДПСУ

Прикордонники фіксують активізацію російських окупантів на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"На напрямку Харківської області бачимо активізацію противника, зокрема на тих відтинках, у тих смугах оборони, де перебувають підрозділи ДПСУ. Це, зокрема, Вовчанський, Куп’янський напрямки. Ворог продовжує свої штурмові дії, щоб вибити підрозділи, зокрема і прикордонників, з займаних позицій", - зазначив він.

Водночас, за словами Демченка, ворогу не вдається досягти значних результатів.

Також, додав речник, ситуація непроста на Лиманському та Краматорському напрямках. РФ продовжує штурми групами під прикриттям артилерії, авіації та дронів.

Також читайте: Загострення ситуації на кордоні з Білоруссю немає,- ДПСУ