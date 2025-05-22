УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9149 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на Харківщині
297 0

Фіксується активізація РФ на Вовчанському та Куп’янському напрямках, - ДПСУ

РФ активізувалась на Харківщині. Що відомо

Прикордонники фіксують активізацію російських окупантів на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"На напрямку Харківської області бачимо активізацію противника, зокрема на тих відтинках, у тих смугах оборони, де перебувають підрозділи ДПСУ. Це, зокрема, Вовчанський, Куп’янський напрямки. Ворог продовжує свої штурмові дії, щоб вибити підрозділи, зокрема і прикордонників, з займаних позицій", - зазначив він.

Водночас, за словами Демченка, ворогу не вдається досягти значних результатів.

Також, додав речник, ситуація непроста на Лиманському та Краматорському напрямках. РФ продовжує штурми групами під прикриттям артилерії, авіації та дронів.

Також читайте: Загострення ситуації на кордоні з Білоруссю немає,- ДПСУ

Автор: 

Демченко Андрій (374) Харківська область (1523)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 