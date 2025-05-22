Фіксується активізація РФ на Вовчанському та Куп’янському напрямках, - ДПСУ
Прикордонники фіксують активізацію російських окупантів на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.
"На напрямку Харківської області бачимо активізацію противника, зокрема на тих відтинках, у тих смугах оборони, де перебувають підрозділи ДПСУ. Це, зокрема, Вовчанський, Куп’янський напрямки. Ворог продовжує свої штурмові дії, щоб вибити підрозділи, зокрема і прикордонників, з займаних позицій", - зазначив він.
Водночас, за словами Демченка, ворогу не вдається досягти значних результатів.
Також, додав речник, ситуація непроста на Лиманському та Краматорському напрямках. РФ продовжує штурми групами під прикриттям артилерії, авіації та дронів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль