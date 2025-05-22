УКР
Новини Ситуація на кордоні з Білоруссю
Загострення ситуації на кордоні з Білоруссю немає,- ДПСУ

Що відбувається на кордоні з Білоруссю. Відповідь ДПСУ

Формування ударного угруповання на території Білорусі біля кордонів України не фіксується.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація на кордоні із Білоруссю не має якоїсь тенденції до загострення, щоб ми спостерігали по той бік кордону. І на території Білорусі не фіксується створення ударного угруповання, яке б вже було або яке б формувалося і яке могло б становити загрозу нашій країні", - зазначив він.

За словами Демченка, варто розуміти, що цей напрямок залишається для України загрозливим, допоки Білорусь підтримуватиме Росію.

Також читайте: Рашисти намагаються штурмувати кордон на Сумщині на квадроциклах, - ДПСУ

"Тому наша задача - нарощувати наші оборонні можливості і по лінії кордону, і у прикордонні", - додав речник.

Прикордонники спостерігають за ситуацією, пов'язаною із анонсованими спільними навчаннями Білорусі та РФ.

"У цей час, особливо коли зазначалося про активну фазу проведення цих навчань, зокрема і про залучення на території Білорусі окремих підрозділів армії РФ, для України ризик і загрози, звісно, зростатимуть. І задача підрозділів розвідки, які стежать за тим, як розгортається ситуація у Білорусі, - вчасно зреагувати, щоб ми мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо ця відбудеться повторно з території цієї країни", - підсумував Демченко.

Читайте: ДПСУ відповіла на заяви ТСК: 45 тис. чоловіків - це не ті, кому вдалося втекти за кордон

Білорусь (8036) кордон (4877) Демченко Андрій (374)
міністр Оборони Резников: "Россия не сформировала ударных группировок возле Украины"

https://www.pravda.com.ua/rus/authors/4f85880262321/ Катерина Тищенко - Воскресенье, 20 февраля 2022, 19:12



показати весь коментар
22.05.2025 09:58 Відповісти
І до чого ці новини? Та про ту міні копію кацапії вже забули давно.
показати весь коментар
22.05.2025 10:03 Відповісти
Значить є...
показати весь коментар
22.05.2025 10:07 Відповісти
Може бульбашці вже підземні тунелі прокопали до самого Ужгорода,бо це все нагадує маячню перед вторгненням ,немає ніякої загрози, все під контролем і потім обсирський вчергове насере кловану на потужний вечірній гундосик ,що все під контролем і ми дамо жорстку відповідь і сїбеться в турне по Патагонії.
показати весь коментар
22.05.2025 10:32 Відповісти
 
 