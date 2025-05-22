Загострення ситуації на кордоні з Білоруссю немає,- ДПСУ
Формування ударного угруповання на території Білорусі біля кордонів України не фіксується.
Про це в ефірі телемарафону заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ.
"Ситуація на кордоні із Білоруссю не має якоїсь тенденції до загострення, щоб ми спостерігали по той бік кордону. І на території Білорусі не фіксується створення ударного угруповання, яке б вже було або яке б формувалося і яке могло б становити загрозу нашій країні", - зазначив він.
За словами Демченка, варто розуміти, що цей напрямок залишається для України загрозливим, допоки Білорусь підтримуватиме Росію.
"Тому наша задача - нарощувати наші оборонні можливості і по лінії кордону, і у прикордонні", - додав речник.
Прикордонники спостерігають за ситуацією, пов'язаною із анонсованими спільними навчаннями Білорусі та РФ.
"У цей час, особливо коли зазначалося про активну фазу проведення цих навчань, зокрема і про залучення на території Білорусі окремих підрозділів армії РФ, для України ризик і загрози, звісно, зростатимуть. І задача підрозділів розвідки, які стежать за тим, як розгортається ситуація у Білорусі, - вчасно зреагувати, щоб ми мали всі можливості протидіяти будь-якій загрозі, якщо ця відбудеться повторно з території цієї країни", - підсумував Демченко.
https://www.pravda.com.ua/rus/authors/4f85880262321/ Катерина Тищенко - Воскресенье, 20 февраля 2022, 19:12
