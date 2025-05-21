УКР
ДПСУ відповіла на заяви ТСК: 45 тис. чоловіків - це не ті, кому вдалося втекти за кордон

Скільки чоловіків втекли за кордон незаконно. Відповідь ДПСУ

У Держприкордонслужбі прокоментували озвучені на ТСК цифри щодо того, що майже 45 тисяч чоловіків незаконно перетнули кордон від початку повномасштабного вторгнення РФ. 

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Раніше нардепка Юлія Яцик за підсумками засідання Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства при здійсненні заходів з оборони держави заявила, що від початку 2022 року з України незаконно виїхали майже 45 тисяч чоловіків, ще майже 30 тисяч прикордонники затримали під час спроб нелегального перетину кордону.

За словами речника, насправді ця кількість – не особи, які незаконно перетнули кордон, а особи, яких затримали на території України за спробу незаконного перетину або за порушення законодавства з прикордонних питань.

До 44 900 входять особи, затримані на зеленій ділянці кордону (близько 26 000), і особи, зупинені на прикордонні – на контрольних постах чи блокпостах (ще 19 000).

До цієї кількості, сказав Демченко, можна додати ще 4000 осіб, затриманих під час спроб незаконного перетину в пунктах пропуску.

Держприкордонслужба ДПСУ (6351) кордон (4877) Демченко Андрій (373) Яцик Юлія (15) ухилянти (1130)
А от цікаво,ті чоловіки,які з Маріуполя тікали через підорів в Європу,бо тижнями у підвалах сиділи і пили воду з батарей,то вони незаконно виїхали,чи законно?
показати весь коментар
21.05.2025 15:21 Відповісти
А чому вони не пішли помститися кацапам, а тупо втекли?
показати весь коментар
21.05.2025 16:14 Відповісти
Это моё. Часто сталкиваюсь по работе.
Вот так, запросто, можно взять и открыть сбросник на стояке?
А если пили со стояков отопления, почему не пили со стояков водопровода?
показати весь коментар
21.05.2025 17:22 Відповісти
тобто це все ще ті кого спіймали. А тих хто втік полічити неможливо. Але ще не вечір, на тому що залишиться від україни лишаться самі пенсіонери. Ба навіть самі посіпаки диктатури не захочуть у ній жити
показати весь коментар
21.05.2025 15:36 Відповісти
100 відсотків з Вами згоден! Через пару років війни так і буде....
показати весь коментар
21.05.2025 16:51 Відповісти
22 рік в звітності держприкордонслужби повідомлено, що 5 тис чоловіків перетинають кордон кожного дня.. то у них у всіх залізні довідки -інвалід або супровід інваліда, , сюди перетин кордону в самовільно чи незаконно.. МСЕК ВЛК ТЦК -керівництво.. і інші друзі рашистських окупантів кують перемогу хкуйлу.
показати весь коментар
21.05.2025 16:38 Відповісти
А скільки ж тоді , насправді , тих хто перетнули кордон ?
показати весь коментар
21.05.2025 17:04 Відповісти
Что значит незаконно, они заплатили за это 10-15т.$ пограничникам, а это от 450млн.$ до 675млн.$🤗😂🥳😆🤣🤗
Хорошая прибавка к пенсии!!!
Вы думайте что пишете, незаконно!!!!
показати весь коментар
21.05.2025 17:34 Відповісти
 
 