ДПСУ відповіла на заяви ТСК: 45 тис. чоловіків - це не ті, кому вдалося втекти за кордон

У Держприкордонслужбі прокоментували озвучені на ТСК цифри щодо того, що майже 45 тисяч чоловіків незаконно перетнули кордон від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Раніше нардепка Юлія Яцик за підсумками засідання Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування можливих порушень законодавства при здійсненні заходів з оборони держави заявила, що від початку 2022 року з України незаконно виїхали майже 45 тисяч чоловіків, ще майже 30 тисяч прикордонники затримали під час спроб нелегального перетину кордону.

За словами речника, насправді ця кількість – не особи, які незаконно перетнули кордон, а особи, яких затримали на території України за спробу незаконного перетину або за порушення законодавства з прикордонних питань.

До 44 900 входять особи, затримані на зеленій ділянці кордону (близько 26 000), і особи, зупинені на прикордонні – на контрольних постах чи блокпостах (ще 19 000).

До цієї кількості, сказав Демченко, можна додати ще 4000 осіб, затриманих під час спроб незаконного перетину в пунктах пропуску.

