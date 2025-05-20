Майже 45 тисяч чоловіків незаконно перетнули кордон від початку повномасштабного вторгнення РФ, - ТСК Верховної Ради

Від початку повномасштабного вторгнення РФ затримано майже 30 тисяч осіб під час спроби незаконного перетину кордону, незаконно перетнули кордон ще 44,9 тисяч осіб.

Про це у своєму фейсбуці написала народна депутатка Юлія Яцик

"Провели засідання Тимчасової слідчої комісії, присвячене незаконному перетину кордону. На засіданні ТСК були присутні представники Держприкордонслужби, заступники голови Нацполіції Андрій Нєбитов, генерального прокурора І. Мустеца, міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач, голови СБУ С.Андрущенко, а також інші посадовці", - розповіла Яцик.

Вона додала, що органами досудового розслідування порушено понад 7 тис. кримінальних справ, повʼязаних з незаконним перетином кордону, проте реальних вироків суду трохи більш як 400.

Основні способи незаконного перетину кордону:

перетин кордону за підробними документами про зняття з військового обліку, довідкам ВЛК про непридатність, документам про статус багатодітного батька чи рішеннями судів про наявність на утриманні дітей, документів про статус здобувача вищої освіти за кордоном, про акторку у лікуванні (реабілітації) за кордоном та ін.);

без проходження відповідного прикордонного контролю (в т.ч. в пунктах пропуску);

з використанням особами своїх паспортів громадян іноземних держав;

шляхом перетинання лінії зіткнення з подальшим виїздом за кордон через тимчасово окуповану територію і РФ;

виїзд через систему "Шлях" (як водія, який здійснює перевезення медичних та гуманітарних вантажів або водія з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів, тощо);

на підставі листів державних та правоохоронних органів до Держприкордонслужби з клопотаннями щодо сприяння військовозобовʼязаним особам у перетині державного кордону.

Проблематика

немає чіткого переліку документів, які прикордонники повинні вимагати у особи під час перетину кордону (зараз — в кожному конкретному випадку рішення приймається особисто, виходячи з загальних норм та логіки);

закриття "Шляху" для волонтерів негативно позначилось на гуманітарній допомозі військовим;

в електронній системі прикордонників не зберігаються копії (скани) документів, які є підставою для перетину особою державного кордону, тому перевірити законність такого перетину неможливо;

прикордонники не ведуть контроль за поверненням особи, яка виїхала, у встановлений строк, що призводить до непоодиноких випадків неповернення спортсменів, держслужбовців та ін. осіб, а також до несвоєчасного повідомлення про такі факти правоохоронних органів;

листи ГУР, ВЦА, держорганів мають безконтрольний та корупційний характер (ТСК витребувало інформацію з цього приводу для перевірки).

