Майже 45 тисяч чоловіків незаконно перетнули кордон від початку повномасштабного вторгнення РФ, - ТСК Верховної Ради

Засідання ТСК ВР

Від початку повномасштабного вторгнення РФ затримано майже 30 тисяч осіб під час спроби незаконного перетину кордону, незаконно перетнули кордон ще 44,9 тисяч осіб.

Про це у своєму фейсбуці написала народна депутатка Юлія Яцик, передає Цензор.НЕТ.

"Провели засідання Тимчасової слідчої комісії, присвячене незаконному перетину кордону. На засіданні ТСК були присутні представники Держприкордонслужби, заступники голови Нацполіції Андрій Нєбитов, генерального прокурора І. Мустеца, міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач, голови СБУ С.Андрущенко, а також інші посадовці", - розповіла Яцик.

Вона додала, що органами досудового розслідування порушено понад 7 тис. кримінальних справ, повʼязаних з незаконним перетином кордону, проте реальних вироків суду трохи більш як 400.

Читайте: За $9 тис. обіцяв "безперешкодний" перетин кордону: правоохоронця викрито на Буковині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Основні способи незаконного перетину кордону:

  • перетин кордону за підробними документами про зняття з військового обліку, довідкам ВЛК про непридатність, документам про статус багатодітного батька чи рішеннями судів про наявність на утриманні дітей, документів про статус здобувача вищої освіти за кордоном, про акторку у лікуванні (реабілітації) за кордоном та ін.);
  • без проходження відповідного прикордонного контролю (в т.ч. в пунктах пропуску);
  • з використанням особами своїх паспортів громадян іноземних держав;
  • шляхом перетинання лінії зіткнення з подальшим виїздом за кордон через тимчасово окуповану територію і РФ;
  • виїзд через систему "Шлях" (як водія, який здійснює перевезення медичних та гуманітарних вантажів або водія з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів, тощо);
  • на підставі листів державних та правоохоронних органів до Держприкордонслужби з клопотаннями щодо сприяння військовозобовʼязаним особам у перетині державного кордону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада створила нову ТСК для розслідування корупції в обороні. Голову попередньої затримали на хабарі

Проблематика

  • немає чіткого переліку документів, які прикордонники повинні вимагати у особи під час перетину кордону (зараз — в кожному конкретному випадку рішення приймається особисто, виходячи з загальних норм та логіки);
  • закриття "Шляху" для волонтерів негативно позначилось на гуманітарній допомозі військовим;
  • в електронній системі прикордонників не зберігаються копії (скани) документів, які є підставою для перетину особою державного кордону, тому перевірити законність такого перетину неможливо;
  • прикордонники не ведуть контроль за поверненням особи, яка виїхала, у встановлений строк, що призводить до непоодиноких випадків неповернення спортсменів, держслужбовців та ін. осіб, а також до несвоєчасного повідомлення про такі факти правоохоронних органів;
  • листи ГУР, ВЦА, держорганів мають безконтрольний та корупційний характер (ТСК витребувало інформацію з цього приводу для перевірки).

Також читайте: За $1,5 тис. намагався підкупити прикордонника: На Волині затримано чоловіка під час спроби незаконного виїзду за кордон, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

+11
Наличие второго паспорта не освобождает гр. Украины от выполнения своих конституционных обязанностей. Защиты Родины, например.
20.05.2025 19:10 Відповісти
Шта? Ну якщо не звільняє від обов'язку, то як їх тоді випустили з країні?
20.05.2025 23:27 Відповісти
Читай уважно статтю на Цензор. Там написано.
21.05.2025 08:34 Відповісти
Це тобі її треба перечитати, бо ти вже починаєш плутати тему статті і обов'язки.
21.05.2025 12:51 Відповісти
Интересно сколько на этом заседании заседало фигурантов мужского пола возрастом от 25 бо 60?
20.05.2025 18:27 Відповісти
Інші нажаль в рабстві
20.05.2025 18:28 Відповісти
в "рабстві" Сцикуни та Зрадники
показати весь коментар
А скільки перетнули кордон "законно"?
І там залишилися...
20.05.2025 18:30 Відповісти
А почему Лысому с квартала-95 можно, а остальным нельзя? Арестовичу можно, а нам нельзя! Почему? Вопрос, конечно, риторический, ответ известен, но все же.
20.05.2025 18:55 Відповісти
Ему таки можно, у него трое детей.
20.05.2025 19:12 Відповісти
Хто винен в тому, що така кількість людей Незаконно перетнула кордон? Немає кримінальної відповідальності за не законний перетин та за організацію. Взагалі нічого немає. Є лише ті, хто тягне війну, гине, калічиться
20.05.2025 20:15 Відповісти
немає наразі "білих" та інших квитків. все відмінили. хоча якби всі з "кольоровими" квитками залишились вдома то наразі вони були б або в Сибіру, або закопані в яму після розстрілу, або перебігли б на бік паРаші. у кожного свій вибір
21.05.2025 11:02 Відповісти
А жінок скільки перетнуло кордон? Чи вони якісь неповноправні громадяни України і не повинні разом з чоловіками працювати на перемогу, замінюючи їх в тилу?
20.05.2025 18:31 Відповісти
Ти про що?Навіть війни офіційно нема.Що робити втилу?Роботи нема.Ніхто не переводив на військовий режим промисловість
20.05.2025 18:34 Відповісти
А що переводити? Їм просто потрібно було теж закрити кордон, щоб не розбігалися, а працювали на звичайних цивільних роботах, тратили тут гроші і наповнювали бюджет, ну і без жінок нація загине швидше, чим без чоловіків. А в нас влада дозволила втекти мільйонам жінок фертильного віку. Хто ж в майбутньому українців народжуватиме?
20.05.2025 18:39 Відповісти
Ти дурак???Фопи закриваються,роботи нема!!!За що людям жити?
20.05.2025 18:42 Відповісти
Так Форм тому й закриваються, що виїхало 7-8 млн споживачів їхніх товарів - ти не можеш до того додуматись?
20.05.2025 18:51 Відповісти
Посмотри статистику по закрытию малого и среднего бизнеса хотя бы за последний год и не неси херню
20.05.2025 18:45 Відповісти
Якраз причина скорочення малого бізнесу через скорочення населення, яке покинуло Україну і різко впав попит на товари, які продають чи виготовляють Фопи
20.05.2025 18:53 Відповісти
Как именно працювать на оборону можно уточнить? Это у клятых маскалей оборонка разогнана на полную катушку что рабочей силы дефицит. Многие пошли в впк на нехилые зарплаты. У нас где можно посмотреть на перечень вакансий на предприятие впк?
20.05.2025 18:43 Відповісти
У клятих москалей тільки 6% економіки працює на війну, а в нас більше 30 - це по перше. А по друге потрібно просто працювати тут, платити податки, тратити зарплати і бюджет буде мати з чого утримувати армію
20.05.2025 18:55 Відповісти
Як би ж то мені так повезло, як декому доїти цю країну на держслужбі і при цьому мати ще й бронь. Але ні, працюю сам на себе
20.05.2025 19:20 Відповісти
Це такі підори як ти довели цю країну до війни
20.05.2025 19:14 Відповісти
Це тобі подоляк дав такі ціфери озвучити?
20.05.2025 19:20 Відповісти
Незаконне закриття кордону і воно дасть результати в майбутьому.Молодь не повернеться,країна без майбутнього,но зєльоні у руля самі вумні
20.05.2025 18:32 Відповісти
не розхитуй, верховний суд сказав, шо якшо навіть незаконно, але дуже надо то можна
20.05.2025 18:37 Відповісти
Закону на заборону виїзду за кодон немає,є якесь незрозуміле розпорядженя,яке радить не випускати чоловіків за кордон,і за яке ніхто відповідальності не несе,у випадку якихось позовів до суду.Тому немає ніяких " незаконних перетенів кодону".
20.05.2025 18:34 Відповісти
Нічого поганого тут нема..країна прагне до ЕС а люди вже там прискорюють процесс
20.05.2025 18:38 Відповісти
Мені тоді цікаво - а де решта -мільйони бійців?
20.05.2025 18:41 Відповісти
Брешуть, всі брешуть на нашого Бубочку. Такого не може бути, бо за кордон і його надвійний замок відповідає Бубочка. То порохоботи оті виливають на нього бруд, а хлопці призивного віку навпаки біжать зі всіх країн світу щоб негайно з'явитися в ТЦК і захистити вибір 73%. Он на кордоні величезні черги в цей бік вже четвертий рік.
20.05.2025 18:44 Відповісти
платять величезні гроші, що б повернутися!
прикордонники, глиба!
нікого не пускають!
20.05.2025 18:47 Відповісти
"і захистити вибір 73%"

Тобто, українці воюють не за свою свободу, не за свої домівки, а захищають владу? Зрозуміло...
20.05.2025 20:40 Відповісти
45 тисяч чоловіків незаконно перетнули кордон

і далі:
за підробними документами? як з'ясували? до чи після?
на підставі листів державних та правоохоронних органів? буданов? малюк?
паспортів громадян іноземних держав? не може громадянин іноземець перетинати кордон? тобто система ідентифікації, відбиток пальців, око не працює? то, чому за це беруть гроші?
виїзд через систему "Шлях"? заборонити, нахєр, дальнобійників!
.........

зе!шобла спотворила все, до чого дотяглася!
українці, не їдуть захищати свою батьківщину, як було весною 2022, а витрачають гроші, що б бігти звідси.
до речі! "опозиція" була в цій комісії?
20.05.2025 18:45 Відповісти
Трамп хоче депортувати https://www.unian.ua/world/tramp-hoche-deportuvati-tisyachi-ukrajinskih-bizhenciv-wp-rozkrilo-plani-administraciji-ssha-13014111.html тисячі українських біженців.
20.05.2025 18:46 Відповісти
Нічого. Я впевнений що зрештою справедливість переможе і країна справжніми Героями назве тих, хто мав розум не йти на війну, хто мав сміливість перепливти через Тису, хто був змушений у неповні 30 років одружитися із старою бабцею-інвалідом чи просидів всю війну в квартирі, не маючи можливості ходити на роботу, в той час коли його діти голодували і просили хоча б кусник хліба. Час все розставить на свої місц
20.05.2025 18:59 Відповісти
Хто мав розум, виїхали з України ще 10 років тому. А у таких як Ви,його не було і не буде.
20.05.2025 19:14 Відповісти
Цікаво лише чому пан виїхав до Польщі, а не в Москву...
20.05.2025 19:18 Відповісти
Ха ! Най пан розкаже куди поляки активно мігрують вже 125 років.
20.05.2025 19:28 Відповісти
А тому що я вирішив жити в нормальному суспільстві, а не серед варварів. І як мінімум поважаю людей хто пішов на фронт , хоча з таким населенням воно того не вартує.
20.05.2025 19:48 Відповісти
Бажано ставити якийсь іронічно-саркастичний смайлик. Не в усіх розвинуте відчуття чорного гумору.
20.05.2025 19:30 Відповісти
файно)
20.05.2025 21:04 Відповісти
Не 45 а 145 тисяч. Можливо й більше.
20.05.2025 19:04 Відповісти
Коли перед початком війни, всі ЗМІ волали що буде вторгнення,що буде війна,всім було пох*й, а тепер скиглять яка держава погана що не випускає. А ви запитали чи хочуть европейці вас бачити в своїх країнах??? Багато українців у Польщі поводили себе неадекватно ще до повномаштабного вторгнення, а з початком війни стало тільки гірше. Кількість бидла зросла у рази, творять вони, а соромно мені. Влаштуйтесь рекрутером в EWL, персонал греммі,або Teeal щоб у вас очі прозріли які дикуни шукають працю. Я на виробництві навчаю людей працювати на верстатах і їх обслуговувати , так мені краще мати справу з поляками,ніж з громадянами України. Прибрати на своєму робочому місці не можуть, дисципліни та пункутальності немає, так само як і бажання вчити польску мову. Шукають роботу де не потрібно думати головою.
20.05.2025 19:09 Відповісти
Ну як хочуть бачити чорношкірих, арабів та азіатів, до думаю українців тим більше. Українці ще й дозволять їм зберегти свої нації, а не зроблять з них мулатів
20.05.2025 19:16 Відповісти
І вабщє, Польша нє рєзінавая. Панаєхалі тут.
20.05.2025 19:19 Відповісти
Дмитро, усе зрозуміло; у Польщі осів люмпен-пролетаріат. Ще у 2022 році поляки допомагали нашим адекватним людям переїхати далі на захід.
20.05.2025 20:13 Відповісти
жодна нормальна людина свідомо польщу не обере місцем проживання. Тому у вас акумулююється сміття. Така ваша доля
20.05.2025 23:53 Відповісти
звідки дані, хто рахував, як?
20.05.2025 19:21 Відповісти
45 000=9 бригад мальчіков в трусіках. Чому ЄС їх не депортує назад в Тису= за порушення кордону
20.05.2025 19:25 Відповісти
тому що порушення лише усні. Закону, який би вони могли порушити не існує
20.05.2025 21:06 Відповісти
7 / 30= 23,3 %
400 / 7000 = 5,7 %
20.05.2025 19:25 Відповісти
3,14 здьож!!
Кожен з легкістю згадає більше десятка відомих йому випадків!
Хай навіть так,якщо перемножити на 10к долярів,чи мало...
20.05.2025 19:57 Відповісти
Можливо малось на увазі осіб з вторинними ознаками чоловічої статі?
20.05.2025 20:28 Відповісти
 
 