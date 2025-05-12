За $9 тис. обіцяв "безперешкодний" перетин кордону: правоохоронця викрито на Буковині, - ДБР. ФОТОрепортаж

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з внутрішньою безпекою Держприкордонслужби та СБУ викрили правоохоронця з Чернівецької області, який планував організувати схему незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку через пункт пропуску "Ягодин".

Про це інформує пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, чоловік шукав охочих виїхати та за 9 тисяч доларів США обіцяв забезпечити їм безперешкодний перетин кордону. У схемі він мав намір задіяти знайомого правоохоронця, який під час служби на пункті пропуску мав пропускати "клієнтів" без перевірки документів.

Зловмисника викрито під час спроби організувати виїзд трьох чоловіків.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369 та ч. 3 ст. 332 КК України — пропозиція надання неправомірної вигоди, а також організація та сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон. Санкції передбачають до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підозрюваного відсторонено від виконання службових обов’язків.

Крім того, під час обшуку в його квартирі вилучено речовину, схожу на наркотичну. Зразки направлено на експертизу. У разі підтвердження факту — кримінальне провадження може бути додатково кваліфіковане.

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави.

