РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8649 посетителей онлайн
Новости Фото Переправка через границу уклонистов Незаконное пересечение границы
1 108 3

За $9 тыс. обещал "беспрепятственный" переход границы: правоохранителя разоблачили на Буковине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники Государственного бюро расследований совместно с внутренней безопасностью Госпогранслужбы и СБУ разоблачили правоохранителя из Черновицкой области, который планировал организовать схему незаконного пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста через пункт пропуска "Ягодин".

Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина искал желающих уехать и за 9 тысяч долларов США обещал обеспечить им беспрепятственное пересечение границы. В схеме он намеревался задействовать знакомого правоохранителя, который во время службы на пункте пропуска должен был пропускать "клиентов" без проверки документов.

Злоумышленник разоблачен при попытке организовать выезд трех мужчин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будут судить инспектора пункта пропуска в Одесской области, которая за взятки переправляла уклонистов за границу, - ГБР. ФОТО

ГБР задержала правоохранителя из Буковины, который помогал уклонистам

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 и ч. 3 ст. 332 УК Украины - предложение предоставления неправомерной выгоды, а также организация и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу. Санкции предусматривают до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемый отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Кроме того, во время обыска в его квартире изъято вещество, похожее на наркотическое. Образцы направлены на экспертизу. В случае подтверждения факта - уголовное производство может быть дополнительно квалифицировано.

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

Также читайте: За $30 тыс. переправлял военнообязанных через границу в Молдову: задержан киевлянин. ФОТО

ГБР задержала правоохранителя из Буковины, который помогал уклонистам
ГБР задержала правоохранителя из Буковины, который помогал уклонистам
ГБР задержала правоохранителя из Буковины, который помогал уклонистам

Автор: 

граница (5327) ГБР (3178) уклонисты (1042) Черновицкая область (60)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Він допомагав людям як міг.
Чого не зробиш для людей за 💰
показать весь комментарий
12.05.2025 16:19 Ответить
згадався анекдот

- Святой отец, во время второй мировой войны я прятал семью евреев у
себя дома.
- Тебе не в чем упрекать себя, сын мой. Это не грех.
- Но я брал с них за это деньги...
- Учитывая обстоятельства того времени, это также небольшой грех и я
отпускаю его тебе.
- Огромное спасибо святой отец! Но у меня есть еще один вопрос....
Должен ли я им сказать, что война давно закончилась ?
показать весь комментарий
12.05.2025 16:27 Ответить
Продавать обещания «о сладкой заграничной жизни» лохам за 9штук … Остап, который Бендер, ещё долго крутился в своей тесной, деревянной коробочке , пытаясь найти то положение, при котором будет комфортно покусывать локти 😆
показать весь комментарий
12.05.2025 16:55 Ответить
 
 