За $9 тыс. обещал "беспрепятственный" переход границы: правоохранителя разоблачили на Буковине, - ГБР. ФОТОрепортаж
Работники Государственного бюро расследований совместно с внутренней безопасностью Госпогранслужбы и СБУ разоблачили правоохранителя из Черновицкой области, который планировал организовать схему незаконного пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста через пункт пропуска "Ягодин".
Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мужчина искал желающих уехать и за 9 тысяч долларов США обещал обеспечить им беспрепятственное пересечение границы. В схеме он намеревался задействовать знакомого правоохранителя, который во время службы на пункте пропуска должен был пропускать "клиентов" без проверки документов.
Злоумышленник разоблачен при попытке организовать выезд трех мужчин.
Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 и ч. 3 ст. 332 УК Украины - предложение предоставления неправомерной выгоды, а также организация и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу. Санкции предусматривают до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Подозреваемый отстранен от выполнения служебных обязанностей.
Кроме того, во время обыска в его квартире изъято вещество, похожее на наркотическое. Образцы направлены на экспертизу. В случае подтверждения факта - уголовное производство может быть дополнительно квалифицировано.
Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.
Чого не зробиш для людей за 💰
- Святой отец, во время второй мировой войны я прятал семью евреев у
себя дома.
- Тебе не в чем упрекать себя, сын мой. Это не грех.
- Но я брал с них за это деньги...
- Учитывая обстоятельства того времени, это также небольшой грех и я
отпускаю его тебе.
- Огромное спасибо святой отец! Но у меня есть еще один вопрос....
Должен ли я им сказать, что война давно закончилась ?