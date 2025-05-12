За $9 тыс. обещал "беспрепятственный" переход границы: правоохранителя разоблачили на Буковине, - ГБР. ФОТОрепортаж

Работники Государственного бюро расследований совместно с внутренней безопасностью Госпогранслужбы и СБУ разоблачили правоохранителя из Черновицкой области, который планировал организовать схему незаконного пересечения государственной границы мужчинами призывного возраста через пункт пропуска "Ягодин".

Об этом информирует пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина искал желающих уехать и за 9 тысяч долларов США обещал обеспечить им беспрепятственное пересечение границы. В схеме он намеревался задействовать знакомого правоохранителя, который во время службы на пункте пропуска должен был пропускать "клиентов" без проверки документов.

Злоумышленник разоблачен при попытке организовать выезд трех мужчин.

Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 и ч. 3 ст. 332 УК Украины - предложение предоставления неправомерной выгоды, а также организация и содействие незаконной переправке лиц через государственную границу. Санкции предусматривают до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Подозреваемый отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Кроме того, во время обыска в его квартире изъято вещество, похожее на наркотическое. Образцы направлены на экспертизу. В случае подтверждения факта - уголовное производство может быть дополнительно квалифицировано.

Суд избрал ему меру пресечения - содержание под стражей с правом внесения залога.

