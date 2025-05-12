Будут судить инспектора пункта пропуска в Одесской области, которая за взятки переправляла уклонистов за границу, - ГБР. ФОТО
Работники ГБР при содействии СБУ и Госпогранслужбы завершили досудебное расследование в отношении чиновницы правоохранительного органа, которая организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу.
Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.
Детали дела
Начальница группы инспекторов на одном из пунктов пропуска в Одесской области за 3 тыс. долларов США предлагала уклонистам беспрепятственно пересечь границу с Молдовой. По предварительной договоренности мужчины прибывали в выходной день, а фигурантка лично выпускала их, не проводя надлежащей проверки документов.
В частности установлено, что чиновница пропустила автомобиль, в котором находились две женщины и мужчина, однако в базу внесла только женщин.
Задержание взяточницы
В марте 2025 года она была разоблачена при получении очередной взятки. Сейчас она отстранена от должности.
Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).
Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.
