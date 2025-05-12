РУС
Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
Будут судить инспектора пункта пропуска в Одесской области, которая за взятки переправляла уклонистов за границу, - ГБР. ФОТО

Работники ГБР при содействии СБУ и Госпогранслужбы завершили досудебное расследование в отношении чиновницы правоохранительного органа, которая организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как отмечается, обвинительный акт направлен в суд.

взяточница из ГПСУ
взяточница из ГПСУ

Детали дела

Начальница группы инспекторов на одном из пунктов пропуска в Одесской области за 3 тыс. долларов США предлагала уклонистам беспрепятственно пересечь границу с Молдовой. По предварительной договоренности мужчины прибывали в выходной день, а фигурантка лично выпускала их, не проводя надлежащей проверки документов.

В частности установлено, что чиновница пропустила автомобиль, в котором находились две женщины и мужчина, однако в базу внесла только женщин.

Задержание взяточницы

В марте 2025 года она была разоблачена при получении очередной взятки. Сейчас она отстранена от должности.

Ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

взятка Госпогранслужба ГБР уклонисты
Топ комментарии
+7
демпінг буде каратися за всією суворістю закону. Брати потрібно 10, з яких 7 передавати нагору
12.05.2025 11:49 Ответить
Тобто, виїзд/невиїзд чоловіка призовного віку за кордон залежить від однієї інспекторки?
12.05.2025 11:49 Ответить
А у вас там скільки людей на кордоні тебе перевіряє коли виїжджаєш? Взвод прикордонників і ще рота рольників по мішках шарять чи бува зерно не вкрав?
12.05.2025 11:52 Ответить
Я з дружиною, дочкою та кішкою перетинав українсько-польський кордон (пішки) на початку березня 2022. У нашвидкоруч облаштовану "зону контролю" запускали групами по 50 осіб. В нашій "групі" було двоє дорослих чоловіків, обоє у віці 60+, з біометричними паспортами. Наші паспорти інспекторка передала іншій, а та віднесла на перевірку в інше приміщення. Тобто, чоловіків перевіряла явно не одна інспекторка.
12.05.2025 12:18 Ответить
Каїться?
12.05.2025 11:54 Ответить
Коли судитимуть суддю-вбивцю Тандира? Або сволоту Борисова, колишнього військкома? Або Крупу разом з усім її сімейством та прокурВорами-інвалідами? Або СБУ-шного генерала Вітюка, котрий "відпочиває" разом з бандюками у ресторані? Це при тому, що сам пан Малюк (нещодавно отримавший "героя") заявив, що не залишить ситуацію без власної уваги. Таки залишив, мабуть за це й "героя" отримав - за зразкову співпрацю з криміналітетом.
12.05.2025 12:10 Ответить
на фронт її та її всіх родичів. на випускала? нехай воює за всіх них
12.05.2025 12:25 Ответить
Стала конкуренцією, СХЕМАТОЗУ з «потужними менегерами» в ОПУ КМУ ВРУ і суддівських!!??!!
Єрмак татаров гетьманцев, відчули конкуренцію???
Непорядок!!
12.05.2025 12:51 Ответить
звітність потребує час од часу "схоплених на гарячому корупціонерів"
не пощастило дитині
12.05.2025 13:20 Ответить
Не давайте цього хейпу,досить! Отримає вирок-напишете. А то затримання є,засуджених немає.
12.05.2025 13:34 Ответить
Все геніальне просте
12.05.2025 14:22 Ответить
 
 