Судитимуть інспекторку пункту пропуску на Одещині, яка за хабарі переправляла ухилянтів за кордон, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР за сприяння СБУ та Держприкордонслужби завершили досудове розслідування щодо посадовиці правоохоронного органу, яка організувала схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт направлено до суду.

хабарниця з ДПСУ
хабарниця з ДПСУ

Деталі справи

Начальниця групи інспекторів на одному з пунктів пропуску в Одеській області за 3 тис. доларів США пропонувала ухилянтам безперешкодно перетнути кордон із Молдовою. За попередньою домовленістю чоловіки прибували у вихідний день, а фігурантка особисто випускала їх, не проводячи належної перевірки документів.

Зокрема встановлено, що посадовиця пропустила автомобіль, у якому перебували дві жінки та чоловік, проте до бази внесла лише жінок.

Затримання хабарниці

У березні 2025 року її було викрито під час отримання чергового хабаря. Наразі вона відсторонена від посади.

Її дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

хабар (4773) Держприкордонслужба ДПСУ (6325) ДБР (3700) ухилянти (1113)
Топ коментарі
+7
Коли судитимуть суддю-вбивцю Тандира? Або сволоту Борисова, колишнього військкома? Або Крупу разом з усім її сімейством та прокурВорами-інвалідами? Або СБУ-шного генерала Вітюка, котрий "відпочиває" разом з бандюками у ресторані? Це при тому, що сам пан Малюк (нещодавно отримавший "героя") заявив, що не залишить ситуацію без власної уваги. Таки залишив, мабуть за це й "героя" отримав - за зразкову співпрацю з криміналітетом.
12.05.2025 12:10 Відповісти
+1
демпінг буде каратися за всією суворістю закону. Брати потрібно 10, з яких 7 передавати нагору
12.05.2025 11:49 Відповісти
+1
Тобто, виїзд/невиїзд чоловіка призовного віку за кордон залежить від однієї інспекторки?
12.05.2025 11:49 Відповісти
демпінг буде каратися за всією суворістю закону. Брати потрібно 10, з яких 7 передавати нагору
12.05.2025 11:49 Відповісти
Тобто, виїзд/невиїзд чоловіка призовного віку за кордон залежить від однієї інспекторки?
12.05.2025 11:49 Відповісти
А у вас там скільки людей на кордоні тебе перевіряє коли виїжджаєш? Взвод прикордонників і ще рота рольників по мішках шарять чи бува зерно не вкрав?
12.05.2025 11:52 Відповісти
Я з дружиною, дочкою та кішкою перетинав українсько-польський кордон (пішки) на початку березня 2022. У нашвидкоруч облаштовану "зону контролю" запускали групами по 50 осіб. В нашій "групі" було двоє дорослих чоловіків, обоє у віці 60+, з біометричними паспортами. Наші паспорти інспекторка передала іншій, а та віднесла на перевірку в інше приміщення. Тобто, чоловіків перевіряла явно не одна інспекторка.
12.05.2025 12:18 Відповісти
Каїться?
12.05.2025 11:54 Відповісти
Коли судитимуть суддю-вбивцю Тандира? Або сволоту Борисова, колишнього військкома? Або Крупу разом з усім її сімейством та прокурВорами-інвалідами? Або СБУ-шного генерала Вітюка, котрий "відпочиває" разом з бандюками у ресторані? Це при тому, що сам пан Малюк (нещодавно отримавший "героя") заявив, що не залишить ситуацію без власної уваги. Таки залишив, мабуть за це й "героя" отримав - за зразкову співпрацю з криміналітетом.
12.05.2025 12:10 Відповісти
на фронт її та її всіх родичів. на випускала? нехай воює за всіх них
12.05.2025 12:25 Відповісти
Стала конкуренцією, СХЕМАТОЗУ з «потужними менегерами» в ОПУ КМУ ВРУ і суддівських!!??!!
Єрмак татаров гетьманцев, відчули конкуренцію???
Непорядок!!
12.05.2025 12:51 Відповісти
звітність потребує час од часу "схоплених на гарячому корупціонерів"
не пощастило дитині
12.05.2025 13:20 Відповісти
Не давайте цього хейпу,досить! Отримає вирок-напишете. А то затримання є,засуджених немає.
12.05.2025 13:34 Відповісти
Все геніальне просте
12.05.2025 14:22 Відповісти
 
 