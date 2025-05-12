Судитимуть інспекторку пункту пропуску на Одещині, яка за хабарі переправляла ухилянтів за кордон, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР за сприяння СБУ та Держприкордонслужби завершили досудове розслідування щодо посадовиці правоохоронного органу, яка організувала схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, обвинувальний акт направлено до суду.





Деталі справи

Начальниця групи інспекторів на одному з пунктів пропуску в Одеській області за 3 тис. доларів США пропонувала ухилянтам безперешкодно перетнути кордон із Молдовою. За попередньою домовленістю чоловіки прибували у вихідний день, а фігурантка особисто випускала їх, не проводячи належної перевірки документів.

Зокрема встановлено, що посадовиця пропустила автомобіль, у якому перебували дві жінки та чоловік, проте до бази внесла лише жінок.

Затримання хабарниці

У березні 2025 року її було викрито під час отримання чергового хабаря. Наразі вона відсторонена від посади.

Її дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.