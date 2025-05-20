Почти 45 тысяч мужчин незаконно пересекли границу с начала полномасштабного вторжения РФ, - ВСК Верховной Рады

С начала полномасштабного вторжения РФ задержаны почти 30 тысяч человек при попытке незаконного пересечения границы, незаконно пересекли границу еще 44,9 тысяч человек.

Об этом в своем фейсбуке написала народный депутат Юлия Яцык, передает Цензор.НЕТ.

"Провели заседание Временной следственной комиссии, посвященное незаконному пересечению границы. На заседании ВСК присутствовали представители Госпогранслужбы, заместители председателя Нацполиции Андрей Небытов, генерального прокурора И.Мустеца, министра развития общин и территорий Сергей Деркач, председателя СБУ С.Андрущенко, а также другие должностные лица", - рассказала Яцык.

Она добавила, что органами досудебного расследования возбуждено более 7 тыс. уголовных дел, связанных с незаконным пересечением границы, однако реальных приговоров суда чуть более 400.

Основные способы незаконного пересечения границы:

пересечение границы по поддельным документам о снятии с воинского учета, справкам ВВК о непригодности, документам о статусе многодетного родителя или решениям судов о наличии на иждивении детей, документов о статусе соискателя высшего образования за рубежом, об актрисе в лечении (реабилитации) за рубежом и др;)

без прохождения соответствующего пограничного контроля (в т.ч. в пунктах пропуска);

с использованием лицами своих паспортов граждан иностранных государств;

путем пересечения линии соприкосновения с последующим выездом за границу через временно оккупированную территорию и РФ;

выезд через систему "Шлях" (как водителя, осуществляющего перевозки медицинских и гуманитарных грузов или водителя по международным перевозкам грузов и пассажиров и т.д.);

на основании писем государственных и правоохранительных органов в Госпогранслужбу с ходатайствами о содействии военнообязанным лицам в пересечении государственной границы.

Проблематика

нет четкого перечня документов, которые пограничники должны требовать у лица при пересечении границы (сейчас - в каждом конкретном случае решение принимается лично, исходя из общих норм и логики);

закрытие "Шляха" для волонтеров негативно сказалось на гуманитарной помощи военным;

в электронной системе пограничников не хранятся копии (сканы) документов, которые являются основанием для пересечения лицом государственной границы, поэтому проверить законность такого пересечения невозможно;

пограничники не ведут контроль за возвращением выехавшего лица в установленный срок, что приводит к нередким случаям невозврата спортсменов, госслужащих и др. лиц, а также к несвоевременному уведомлению о таких фактах правоохранительных органов;

письма ГУР, ВГА, госорганов носят бесконтрольный и коррупционный характер (ВСК затребовала информацию по этому поводу для проверки).

