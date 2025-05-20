РУС
Новости Незаконное пересечение границы
4 080 61

Почти 45 тысяч мужчин незаконно пересекли границу с начала полномасштабного вторжения РФ, - ВСК Верховной Рады

Заседание ВСК ВР

С начала полномасштабного вторжения РФ задержаны почти 30 тысяч человек при попытке незаконного пересечения границы, незаконно пересекли границу еще 44,9 тысяч человек.

Об этом в своем фейсбуке написала народный депутат Юлия Яцык, передает Цензор.НЕТ.

"Провели заседание Временной следственной комиссии, посвященное незаконному пересечению границы. На заседании ВСК присутствовали представители Госпогранслужбы, заместители председателя Нацполиции Андрей Небытов, генерального прокурора И.Мустеца, министра развития общин и территорий Сергей Деркач, председателя СБУ С.Андрущенко, а также другие должностные лица", - рассказала Яцык.

Она добавила, что органами досудебного расследования возбуждено более 7 тыс. уголовных дел, связанных с незаконным пересечением границы, однако реальных приговоров суда чуть более 400.

Читайте: За $9 тыс. обещал "беспрепятственное" пересечение границы: правоохранитель разоблачен на Буковине, - ГБР.

Основные способы незаконного пересечения границы:

  • пересечение границы по поддельным документам о снятии с воинского учета, справкам ВВК о непригодности, документам о статусе многодетного родителя или решениям судов о наличии на иждивении детей, документов о статусе соискателя высшего образования за рубежом, об актрисе в лечении (реабилитации) за рубежом и др;)
  • без прохождения соответствующего пограничного контроля (в т.ч. в пунктах пропуска);
  • с использованием лицами своих паспортов граждан иностранных государств;
  • путем пересечения линии соприкосновения с последующим выездом за границу через временно оккупированную территорию и РФ;
  • выезд через систему "Шлях" (как водителя, осуществляющего перевозки медицинских и гуманитарных грузов или водителя по международным перевозкам грузов и пассажиров и т.д.);
  • на основании писем государственных и правоохранительных органов в Госпогранслужбу с ходатайствами о содействии военнообязанным лицам в пересечении государственной границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада создала новую ВСК для расследования коррупции в обороне. Главу предыдущей задержали на взятке

Проблематика

  • нет четкого перечня документов, которые пограничники должны требовать у лица при пересечении границы (сейчас - в каждом конкретном случае решение принимается лично, исходя из общих норм и логики);
  • закрытие "Шляха" для волонтеров негативно сказалось на гуманитарной помощи военным;
  • в электронной системе пограничников не хранятся копии (сканы) документов, которые являются основанием для пересечения лицом государственной границы, поэтому проверить законность такого пересечения невозможно;
  • пограничники не ведут контроль за возвращением выехавшего лица в установленный срок, что приводит к нередким случаям невозврата спортсменов, госслужащих и др. лиц, а также к несвоевременному уведомлению о таких фактах правоохранительных органов;
  • письма ГУР, ВГА, госорганов носят бесконтрольный и коррупционный характер (ВСК затребовала информацию по этому поводу для проверки).

Также читайте: За $1,5 тыс. пытался подкупить пограничника: На Волыни задержан мужчина при попытке незаконного выезда за границу, - ГПСУ.

Автор: 

ВР (29396) ВСК (460) граница (5339)
+11
20.05.2025 18:24
+11
Незаконне закриття кордону і воно дасть результати в майбутьому.Молодь не повернеться,країна без майбутнього,но зєльоні у руля самі вумні
20.05.2025 18:32
20.05.2025 18:32 Ответить
+9
"немає чіткого переліку документів, які прикордонники повинні вимагати у особи під час перетину кордону (зараз - в кожному конкретному випадку рішення приймається особисто, виходячи з загальних норм та логіки)" - тобто іншими словами, ніяких законів немає, а прикордонник зведений у ранг бога - вирішувати, кому лишатись, а кому можна виїжджати.

"листи ГУР, ВЦА, держорганів мають безконтрольний та корупційний характер (ТСК витребувало інформацію з цього приводу для перевірки)" - це ми і так знали, і без ТСК було багато шуму, коли топ корупціонери виїжджали через листи відомства Буданова
20.05.2025 18:24
20.05.2025 18:24 Ответить
Наличие второго паспорта не освобождает гр. Украины от выполнения своих конституционных обязанностей. Защиты Родины, например.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:10 Ответить
Шта? Ну якщо не звільняє від обов'язку, то як їх тоді випустили з країні?
показать весь комментарий
20.05.2025 23:27 Ответить
Читай уважно статтю на Цензор. Там написано.
показать весь комментарий
21.05.2025 08:34 Ответить
Це тобі її треба перечитати, бо ти вже починаєш плутати тему статті і обов'язки.
показать весь комментарий
21.05.2025 12:51 Ответить
Интересно сколько на этом заседании заседало фигурантов мужского пола возрастом от 25 бо 60?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:27 Ответить
Інші нажаль в рабстві
показать весь комментарий
20.05.2025 18:28 Ответить
в "рабстві" Сцикуни та Зрадники
показать весь комментарий
20.05.2025 20:11 Ответить
А скільки перетнули кордон "законно"?
І там залишилися...
показать весь комментарий
20.05.2025 18:30 Ответить
А почему Лысому с квартала-95 можно, а остальным нельзя? Арестовичу можно, а нам нельзя! Почему? Вопрос, конечно, риторический, ответ известен, но все же.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:55 Ответить
Ему таки можно, у него трое детей.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:12 Ответить
Хто винен в тому, що така кількість людей Незаконно перетнула кордон? Немає кримінальної відповідальності за не законний перетин та за організацію. Взагалі нічого немає. Є лише ті, хто тягне війну, гине, калічиться
показать весь комментарий
20.05.2025 20:15 Ответить
немає наразі "білих" та інших квитків. все відмінили. хоча якби всі з "кольоровими" квитками залишились вдома то наразі вони були б або в Сибіру, або закопані в яму після розстрілу, або перебігли б на бік паРаші. у кожного свій вибір
показать весь комментарий
21.05.2025 11:02 Ответить
А жінок скільки перетнуло кордон? Чи вони якісь неповноправні громадяни України і не повинні разом з чоловіками працювати на перемогу, замінюючи їх в тилу?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:31 Ответить
Ти про що?Навіть війни офіційно нема.Що робити втилу?Роботи нема.Ніхто не переводив на військовий режим промисловість
показать весь комментарий
20.05.2025 18:34 Ответить
А що переводити? Їм просто потрібно було теж закрити кордон, щоб не розбігалися, а працювали на звичайних цивільних роботах, тратили тут гроші і наповнювали бюджет, ну і без жінок нація загине швидше, чим без чоловіків. А в нас влада дозволила втекти мільйонам жінок фертильного віку. Хто ж в майбутньому українців народжуватиме?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:39 Ответить
Ти дурак???Фопи закриваються,роботи нема!!!За що людям жити?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:42 Ответить
Так Форм тому й закриваються, що виїхало 7-8 млн споживачів їхніх товарів - ти не можеш до того додуматись?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:51 Ответить
Посмотри статистику по закрытию малого и среднего бизнеса хотя бы за последний год и не неси херню
показать весь комментарий
20.05.2025 18:45 Ответить
Якраз причина скорочення малого бізнесу через скорочення населення, яке покинуло Україну і різко впав попит на товари, які продають чи виготовляють Фопи
показать весь комментарий
20.05.2025 18:53 Ответить
Как именно працювать на оборону можно уточнить? Это у клятых маскалей оборонка разогнана на полную катушку что рабочей силы дефицит. Многие пошли в впк на нехилые зарплаты. У нас где можно посмотреть на перечень вакансий на предприятие впк?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:43 Ответить
У клятих москалей тільки 6% економіки працює на війну, а в нас більше 30 - це по перше. А по друге потрібно просто працювати тут, платити податки, тратити зарплати і бюджет буде мати з чого утримувати армію
показать весь комментарий
20.05.2025 18:55 Ответить
Як би ж то мені так повезло, як декому доїти цю країну на держслужбі і при цьому мати ще й бронь. Але ні, працюю сам на себе
показать весь комментарий
20.05.2025 19:20 Ответить
Це такі підори як ти довели цю країну до війни
показать весь комментарий
20.05.2025 19:14 Ответить
Це тобі подоляк дав такі ціфери озвучити?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:20 Ответить
Незаконне закриття кордону і воно дасть результати в майбутьому.Молодь не повернеться,країна без майбутнього,но зєльоні у руля самі вумні
показать весь комментарий
20.05.2025 18:32 Ответить
не розхитуй, верховний суд сказав, шо якшо навіть незаконно, але дуже надо то можна
показать весь комментарий
20.05.2025 18:37 Ответить
Закону на заборону виїзду за кодон немає,є якесь незрозуміле розпорядженя,яке радить не випускати чоловіків за кордон,і за яке ніхто відповідальності не несе,у випадку якихось позовів до суду.Тому немає ніяких " незаконних перетенів кодону".
показать весь комментарий
20.05.2025 18:34 Ответить
Нічого поганого тут нема..країна прагне до ЕС а люди вже там прискорюють процесс
показать весь комментарий
20.05.2025 18:38 Ответить
Мені тоді цікаво - а де решта -мільйони бійців?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:41 Ответить
Брешуть, всі брешуть на нашого Бубочку. Такого не може бути, бо за кордон і його надвійний замок відповідає Бубочка. То порохоботи оті виливають на нього бруд, а хлопці призивного віку навпаки біжать зі всіх країн світу щоб негайно з'явитися в ТЦК і захистити вибір 73%. Он на кордоні величезні черги в цей бік вже четвертий рік.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:44 Ответить
платять величезні гроші, що б повернутися!
прикордонники, глиба!
нікого не пускають!
показать весь комментарий
20.05.2025 18:47 Ответить
"і захистити вибір 73%"

Тобто, українці воюють не за свою свободу, не за свої домівки, а захищають владу? Зрозуміло...
показать весь комментарий
20.05.2025 20:40 Ответить
45 тисяч чоловіків незаконно перетнули кордон

і далі:
за підробними документами? як з'ясували? до чи після?
на підставі листів державних та правоохоронних органів? буданов? малюк?
паспортів громадян іноземних держав? не може громадянин іноземець перетинати кордон? тобто система ідентифікації, відбиток пальців, око не працює? то, чому за це беруть гроші?
виїзд через систему "Шлях"? заборонити, нахєр, дальнобійників!
.........

зе!шобла спотворила все, до чого дотяглася!
українці, не їдуть захищати свою батьківщину, як було весною 2022, а витрачають гроші, що б бігти звідси.
до речі! "опозиція" була в цій комісії?
показать весь комментарий
20.05.2025 18:45 Ответить
Трамп хоче депортувати https://www.unian.ua/world/tramp-hoche-deportuvati-tisyachi-ukrajinskih-bizhenciv-wp-rozkrilo-plani-administraciji-ssha-13014111.html тисячі українських біженців.
показать весь комментарий
20.05.2025 18:46 Ответить
Нічого. Я впевнений що зрештою справедливість переможе і країна справжніми Героями назве тих, хто мав розум не йти на війну, хто мав сміливість перепливти через Тису, хто був змушений у неповні 30 років одружитися із старою бабцею-інвалідом чи просидів всю війну в квартирі, не маючи можливості ходити на роботу, в той час коли його діти голодували і просили хоча б кусник хліба. Час все розставить на свої місц
показать весь комментарий
20.05.2025 18:59 Ответить
Хто мав розум, виїхали з України ще 10 років тому. А у таких як Ви,його не було і не буде.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:14 Ответить
Цікаво лише чому пан виїхав до Польщі, а не в Москву...
показать весь комментарий
20.05.2025 19:18 Ответить
Ха ! Най пан розкаже куди поляки активно мігрують вже 125 років.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:28 Ответить
А тому що я вирішив жити в нормальному суспільстві, а не серед варварів. І як мінімум поважаю людей хто пішов на фронт , хоча з таким населенням воно того не вартує.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:48 Ответить
Бажано ставити якийсь іронічно-саркастичний смайлик. Не в усіх розвинуте відчуття чорного гумору.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:30 Ответить
файно)
показать весь комментарий
20.05.2025 21:04 Ответить
Не 45 а 145 тисяч. Можливо й більше.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:04 Ответить
Коли перед початком війни, всі ЗМІ волали що буде вторгнення,що буде війна,всім було пох*й, а тепер скиглять яка держава погана що не випускає. А ви запитали чи хочуть европейці вас бачити в своїх країнах??? Багато українців у Польщі поводили себе неадекватно ще до повномаштабного вторгнення, а з початком війни стало тільки гірше. Кількість бидла зросла у рази, творять вони, а соромно мені. Влаштуйтесь рекрутером в EWL, персонал греммі,або Teeal щоб у вас очі прозріли які дикуни шукають працю. Я на виробництві навчаю людей працювати на верстатах і їх обслуговувати , так мені краще мати справу з поляками,ніж з громадянами України. Прибрати на своєму робочому місці не можуть, дисципліни та пункутальності немає, так само як і бажання вчити польску мову. Шукають роботу де не потрібно думати головою.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:09 Ответить
Ну як хочуть бачити чорношкірих, арабів та азіатів, до думаю українців тим більше. Українці ще й дозволять їм зберегти свої нації, а не зроблять з них мулатів
показать весь комментарий
20.05.2025 19:16 Ответить
І вабщє, Польша нє рєзінавая. Панаєхалі тут.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:19 Ответить
Дмитро, усе зрозуміло; у Польщі осів люмпен-пролетаріат. Ще у 2022 році поляки допомагали нашим адекватним людям переїхати далі на захід.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:13 Ответить
жодна нормальна людина свідомо польщу не обере місцем проживання. Тому у вас акумулююється сміття. Така ваша доля
показать весь комментарий
20.05.2025 23:53 Ответить
звідки дані, хто рахував, як?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:21 Ответить
45 000=9 бригад мальчіков в трусіках. Чому ЄС їх не депортує назад в Тису= за порушення кордону
показать весь комментарий
20.05.2025 19:25 Ответить
тому що порушення лише усні. Закону, який би вони могли порушити не існує
показать весь комментарий
20.05.2025 21:06 Ответить
7 / 30= 23,3 %
400 / 7000 = 5,7 %
показать весь комментарий
20.05.2025 19:25 Ответить
3,14 здьож!!
Кожен з легкістю згадає більше десятка відомих йому випадків!
Хай навіть так,якщо перемножити на 10к долярів,чи мало...
показать весь комментарий
20.05.2025 19:57 Ответить
Можливо малось на увазі осіб з вторинними ознаками чоловічої статі?
показать весь комментарий
20.05.2025 20:28 Ответить
 
 