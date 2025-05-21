РУС
ГПСУ ответила на заявления ВСК: 45 тыс. мужчин – это не те, кому удалось бежать за границу

Сколько мужчин бежали за границу незаконно. Ответ ГПСУ

В Госпогранслужбе прокомментировали озвученные на ВСК цифры о том, что почти 45 тысяч мужчин незаконно пересекли границу с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Ранее нардеп Юлия Яцык по итогам заседания Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства при осуществлении мероприятий по обороне государства заявила, что с начала 2022 года из Украины незаконно выехали почти 45 тысяч мужчин, еще почти 30 тысяч пограничники задержали при попытках нелегального пересечения границы.

По словам спикера, на самом деле это количество - не лица, которые незаконно пересекли границу, а лица, которых задержали на территории Украины за попытку незаконного пересечения или за нарушение законодательства по пограничным вопросам.

В 44 900 входят лица, задержанные на зеленом участке границы (около 26 000), и лица, остановленные на границе - на контрольных постах или блокпостах (еще 19 000).

К этому количеству, сказал Демченко, можно добавить еще 4000 человек, задержанных при попытках незаконного пересечения в пунктах пропуска.

А от цікаво,ті чоловіки,які з Маріуполя тікали через підорів в Європу,бо тижнями у підвалах сиділи і пили воду з батарей,то вони незаконно виїхали,чи законно?
21.05.2025 15:21 Ответить
А чому вони не пішли помститися кацапам, а тупо втекли?
21.05.2025 16:14 Ответить
Это моё. Часто сталкиваюсь по работе.
Вот так, запросто, можно взять и открыть сбросник на стояке?
А если пили со стояков отопления, почему не пили со стояков водопровода?
21.05.2025 17:22 Ответить
тобто це все ще ті кого спіймали. А тих хто втік полічити неможливо. Але ще не вечір, на тому що залишиться від україни лишаться самі пенсіонери. Ба навіть самі посіпаки диктатури не захочуть у ній жити
21.05.2025 15:36 Ответить
100 відсотків з Вами згоден! Через пару років війни так і буде....
21.05.2025 16:51 Ответить
22 рік в звітності держприкордонслужби повідомлено, що 5 тис чоловіків перетинають кордон кожного дня.. то у них у всіх залізні довідки -інвалід або супровід інваліда, , сюди перетин кордону в самовільно чи незаконно.. МСЕК ВЛК ТЦК -керівництво.. і інші друзі рашистських окупантів кують перемогу хкуйлу.
21.05.2025 16:38 Ответить
А скільки ж тоді , насправді , тих хто перетнули кордон ?
21.05.2025 17:04 Ответить
Что значит незаконно, они заплатили за это 10-15т.$ пограничникам, а это от 450млн.$ до 675млн.$🤗😂🥳😆🤣🤗
Хорошая прибавка к пенсии!!!
Вы думайте что пишете, незаконно!!!!
21.05.2025 17:34 Ответить
 
 