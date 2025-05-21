ГПСУ ответила на заявления ВСК: 45 тыс. мужчин – это не те, кому удалось бежать за границу

В Госпогранслужбе прокомментировали озвученные на ВСК цифры о том, что почти 45 тысяч мужчин незаконно пересекли границу с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

Ранее нардеп Юлия Яцык по итогам заседания Временной следственной комиссии ВР по вопросам расследования возможных нарушений законодательства при осуществлении мероприятий по обороне государства заявила, что с начала 2022 года из Украины незаконно выехали почти 45 тысяч мужчин, еще почти 30 тысяч пограничники задержали при попытках нелегального пересечения границы.

По словам спикера, на самом деле это количество - не лица, которые незаконно пересекли границу, а лица, которых задержали на территории Украины за попытку незаконного пересечения или за нарушение законодательства по пограничным вопросам.

В 44 900 входят лица, задержанные на зеленом участке границы (около 26 000), и лица, остановленные на границе - на контрольных постах или блокпостах (еще 19 000).

К этому количеству, сказал Демченко, можно добавить еще 4000 человек, задержанных при попытках незаконного пересечения в пунктах пропуска.

