В Україні розробили правила черги на перетин кордону для пасажирських автобусів. Що передбачено?

Міністерство розвитку громад і територій України розробило правила черговості прибуття транспорту до міжнародних автомобільних пунктів пропуску, що, як очікується, допоможе скоротити черги та часу очікуваннями в них.

Про це свідчить проєкт відповідного наказу Мінгромад, передає Інтерфакс-Україна.

"Наразі не існує документа, який би регулював процедуру проходження автобусами міжнародних автомобільних пунктів пропуску з використанням "єЧерги". Норми, що містяться в проєкті правил, є нововведеннями. Наказ покликаний врегулювати проходження пунктів пропуску та знизити навантаження на них, враховуючи їх пропускну здатність", – пояснила директорка громадської спілки "МАПА", що об'єднує всіх учасників ринку пасажирських автобусних перевезень в Україні, Альона Векліч.

Правилами, зокрема, передбачається унормування використання електронної системи пасажирськими перевізниками залежно від типу міжнародного маршруту, країни походження.

"Документ покликаний покращити ситуацію проходження кордону, передусім для перевізників, які здійснюють регулярні перевезення пасажирів автобусами", – сказала Векліч.

Правилами також передбачено вимоги до зон очікування та порядок взаємодії з електронною системою, порядок бронювання місця в черзі та його анулювання,а також порядок доступу працівників Держприкордонслужби, технічних адміністраторів до "єЧерги".

На думку Векліч, запровадження правил для черговості прибуття автобусів спонукатиме перевізників відповідальніше ставитися до бронювання часових слотів на перетин кордону в "єЧерзі".

"Правилами передбачено, що право бронювання місця в "єЧерзі" втрачається перевізником з наступного місяця у випадку невиконання ним протягом поточного місяця умов здійснення регулярних міжнародних перевезень. Це спонукатиме перевізників відповідальніше ставитися до бронювання слотів у черзі. Адже відомі випадки, коли перевізники бронюють місця в черзі, а потім не здійснюють рейси і не звільняють слоти", – розповіла Векліч.

Згідно з пояснювальною запискою до проєктунаказу, метою запровадження правил є:

впорядкування черговості прибуття автомобільних транспортних засобів до міжнародних та міждержавних пунктів пропуску через державний кордон України з використанням електронної системи,

пришвидшення руху автобусів, які виконують регулярні та нерегулярні міжнародні перевезення,

підвищення якості надання відповідних послуг для пасажирів.

Раніше повідомлялося, що найбільший пункт пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на кордоні з Польщею відремонтують за 143 млн грн.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна планує до 2030 року оновити 29 прикордонних пунктів пропуску та збудувати ще 17 нових.