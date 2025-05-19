Найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею відремонтують за 143 мільйони. Хто це профінансує?

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області завершила процедуру публічної закупівлі на виконання капітального ремонту автодороги М-07 Київ – Ковель – Ягодин (в напрямку польського міста Люблін) на двох під'їздах до міжнародного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ".

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства відновлення та інфраструктурних проєктів України.

Переможець тендеру до кінця цього року повністю оновить дорожнє покриття на цих ділянках, загальною протяжністю майже 2 км, та проведе там комплекс заходів із організації та забезпечення дорожнього руху.

Окрім того, укладено ще два договори – на авторський та технічний нагляди для здійснення незалежного контролю за відповідністю виконуваних робіт затвердженій проєктній документації, їхніми обсягами та якістю.

Очікувана вартість робіт становила понад 170 млн грн. Переможцем тендеру стало ТОВ "Волиньдорбуд" з Ковеля, яке запропонувало найнижчу ціну – трохи менше 143 млн грн, пише LIGA.net.

Фінансування робіт передбачається у розмірі 50% з державного бюджету і 50% за рахунок коштів Європейського Союзу у рамках програми CEF (Connecting Europe Facility).

Окрім того, Служба відновлення у Волинській області реалізує ще один проєкт – будівництво паркувальної зони загальною площею 13 га для стоянки 600 вантажівок поблизу пункту пропуску.

Укладення договорів – ключовий крок до старту активної фази капітального ремонту дороги. Наступний етап – отримання дозвільних документів на проведення робіт.

"Ягодин-Дорогуськ" є найбільшим автомобільним пунктом пропуску на кордоні з Польщею. Виконання ремонтних заходів дозволить зменшити автомобільні черги, оптимізувати та модернізувати транспортні потоки, підвищити безпеку руху та пропускну спроможність міжнародного пункту пропуску, що є важливим для економіки країни.

У квітні повідомлялося, що громади Польщі зацікавлені у співпраці з громадами України, зокрема, у розбудові інфраструктури на кордоні між країнами, яку можна використовувати як під час війни, так і в мирні часи.

До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна планує до 2030 року оновити 29 прикордонних пунктів пропуску та збудувати ще 17 нових.