Новости Ситуация на границе с Беларусью
Обострения ситуации на границе с Беларусью нет, - ГПСУ

Что происходит на границе с Беларусью. Ответ ГПСУ

Формирование ударной группировки на территории Беларуси у границ Украины не фиксируется.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Ситуация на границе с Беларусью не имеет какой-то тенденции к обострению, чтобы мы наблюдали по ту сторону границы. И на территории Беларуси не фиксируется создание ударной группировки, которая бы уже была или которая бы формировалась и которая могла бы представлять угрозу нашей стране", - отметил он.

По словам Демченко, следует понимать, что это направление остается для Украины угрожающим, пока Беларусь будет поддерживать Россию.

"Поэтому наша задача - наращивать наши оборонительные возможности и по линии границы, и в приграничье", - добавил спикер.

Пограничники наблюдают за ситуацией, связанной с анонсированными совместными учениями Беларуси и РФ.

"В это время, особенно когда отмечалось об активной фазе проведения этих учений, в том числе и о привлечении на территории Беларуси отдельных подразделений армии РФ, для Украины риск и угрозы, конечно, будут расти. И задача подразделений разведки, которые следят за тем, как разворачивается ситуация в Беларуси, - вовремя среагировать, чтобы мы имели все возможности противодействовать любой угрозе, если это произойдет повторно с территории этой страны", - подытожил Демченко.

міністр Оборони Резников: "Россия не сформировала ударных группировок возле Украины"

https://www.pravda.com.ua/rus/authors/4f85880262321/ Катерина Тищенко - Воскресенье, 20 февраля 2022, 19:12



22.05.2025 09:58 Ответить
І до чого ці новини? Та про ту міні копію кацапії вже забули давно.
22.05.2025 10:03 Ответить
Значить є...
22.05.2025 10:07 Ответить
Може бульбашці вже підземні тунелі прокопали до самого Ужгорода,бо це все нагадує маячню перед вторгненням ,немає ніякої загрози, все під контролем і потім обсирський вчергове насере кловану на потужний вечірній гундосик ,що все під контролем і ми дамо жорстку відповідь і сїбеться в турне по Патагонії.
22.05.2025 10:32 Ответить
 
 