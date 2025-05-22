Обострения ситуации на границе с Беларусью нет, - ГПСУ
Формирование ударной группировки на территории Беларуси у границ Украины не фиксируется.
Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.
"Ситуация на границе с Беларусью не имеет какой-то тенденции к обострению, чтобы мы наблюдали по ту сторону границы. И на территории Беларуси не фиксируется создание ударной группировки, которая бы уже была или которая бы формировалась и которая могла бы представлять угрозу нашей стране", - отметил он.
По словам Демченко, следует понимать, что это направление остается для Украины угрожающим, пока Беларусь будет поддерживать Россию.
"Поэтому наша задача - наращивать наши оборонительные возможности и по линии границы, и в приграничье", - добавил спикер.
Пограничники наблюдают за ситуацией, связанной с анонсированными совместными учениями Беларуси и РФ.
"В это время, особенно когда отмечалось об активной фазе проведения этих учений, в том числе и о привлечении на территории Беларуси отдельных подразделений армии РФ, для Украины риск и угрозы, конечно, будут расти. И задача подразделений разведки, которые следят за тем, как разворачивается ситуация в Беларуси, - вовремя среагировать, чтобы мы имели все возможности противодействовать любой угрозе, если это произойдет повторно с территории этой страны", - подытожил Демченко.
Катерина Тищенко - Воскресенье, 20 февраля 2022, 19:12
