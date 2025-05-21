Рашисты пытаются штурмовать границу в Сумской области на квадроциклах, - ГПСУ

Российские оккупанты регулярно осуществляют попытки пересечения границы в Сумской области. Периодически во время атак они пытаются использовать квадроциклы.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

По его словам, малые штурмовые группы пытаются на скорости максимально глубоко заехать на территорию Украины, чтобы закрепиться, дождаться подкрепления и уже большими силами атаковать позиции украинских защитников.

Таким действиям также предшествуют многочисленные обстрелы - артиллерия, дроны, удары с авиации КАБами и неуправляемыми ракетами.

Штурмовые группы на Сумщине применяют преимущественно в направлении населенных пунктов Басовка и Журавка. За последний период пограничники также фиксируют попытки применить такую тактику немного левее Журавки.

Также отмечается, что войска РФ продолжают использовать малые штурмовые группы, чтобы эти силы пересекли границу, накапливались и расширяли зону активных боев на украинской территории.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовили прорыв ДРГ на Сумщине: задержан российский шпион и его пособник, - СБУ. ФОТОрепортаж

Других действий, в частности применения техники для прорыва границы, пока не отмечается.

В ответ пограничники и военные Сил обороны "дают адекватный ответ", применяя все имеющееся вооружение.

Демченко отметил, что за время применения этой тактики россияне не достигли существенных результатов и украинские защитники не допустили продвижения по территории Украины.

Впрочем, ситуация по границе с Россией "в целом достаточно непростая". Демченко отметил: несмотря на то, что враг уничтожается, Россия не считается с потерями, продолжает направлять своих солдат, чтобы достичь целей своего командования.

Также читайте: ГПСУ о ситуации на границе Сумщины: Враг прощупывает и другие отрезки, кроме Басовки и Журавки