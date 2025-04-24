РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5577 посетителей онлайн
Новости Фото Задержание корректировщиков
1 843 7

Готовили прорыв ДРГ на Сумщине: задержан российский шпион и его пособник, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ сорвала прорыв ДРГ на Сумщине

Служба безопасности Украины задержала на границе Сумской области двух человек, которые готовили прорыв российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) со стороны Брянщины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

СБУ сорвала прорыв ДРГ на Сумщине

Как отмечается, среди задержанных - гражданин РФ, проживающий в Украине, и его информатор, 60-летний местный житель.

По данным следствия, россиянин получил задание выявить позиции украинских военных в Шосткинском районе, чтобы помочь оккупантам обойти Силы обороны при попытке проникновения вглубь украинской территории.

Для сбора разведданных злоумышленники маскировали свои действия под поездки на рыбалку, во время которых скрыто фиксировали украинские военные объекты. Они также пытались выявлять места вражеских прилетов, чтобы передать информацию в ФСБ РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вымогал $15000 за продление аренды детской спортплощадки: задержан чиновник КГГА, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ сорвала прорыв ДРГ на Сумщине

Обоих задержали на блокпосту после очередной попытки доразведки возле пункта базирования ВСУ. У них изъяли телефоны, которыми те пользовались для съемки объектов и связи с российскими спецслужбами.

Злоумышленникам объявлено о подозрении. Они взяты под стражу. В случае доказательства вины обоим грозит до 12 лет заключения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Передавал ГРУ маршруты движения эшелонов ВСУ: железнодорожника приговорили к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Автор: 

прорыв (78) СБУ (19905) Сумская область (3138) ДРГ (99)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сволота, щоб вам ті гроші пекли вічним вогнем все ваше земне й неземне існування !
показать весь комментарий
24.04.2025 11:58 Ответить
А не могли вони на рибалці втонути?
показать весь комментарий
24.04.2025 12:14 Ответить
Готували і готують прорив ті хто забив болт на фортифікаційні споруди на кордоні Сумської області, а це просто якийсь сепар.
показать весь комментарий
24.04.2025 12:20 Ответить
Допоки, не будуть таке лайно ВІШАТИ, як це роблять Сирійці, так і буде!!
Безкарність таких, призводить до рецидиву КРИВАВОГО!
Знову, прокурорські із суддівськими, будуть мусолити їм, якісь нікчемні статті … Життєво необхідних змін до ЗАКОНОДАВСТВА, з 2014 року і по сьогодення, так привладними і не внесено!
Махніцкий з вченою ступіню, ярема з банком, луценко з майновим комплексом,,,, та їх наступники, цьому підтвердження!!
показать весь комментарий
24.04.2025 12:24 Ответить
Як прикро читати - затримали. Невже ублюдки не намагались втекти відстрілюючись?
показать весь комментарий
24.04.2025 12:26 Ответить
ще й , до сіх пір ,рожі їм замальовують
показать весь комментарий
24.04.2025 13:45 Ответить
вимагаємо РОЗСТРІЛІВ ворогів під час війни
показать весь комментарий
24.04.2025 14:42 Ответить
 
 