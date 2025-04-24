Готовили прорыв ДРГ на Сумщине: задержан российский шпион и его пособник, - СБУ. ФОТОрепортаж
Служба безопасности Украины задержала на границе Сумской области двух человек, которые готовили прорыв российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) со стороны Брянщины.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, среди задержанных - гражданин РФ, проживающий в Украине, и его информатор, 60-летний местный житель.
По данным следствия, россиянин получил задание выявить позиции украинских военных в Шосткинском районе, чтобы помочь оккупантам обойти Силы обороны при попытке проникновения вглубь украинской территории.
Для сбора разведданных злоумышленники маскировали свои действия под поездки на рыбалку, во время которых скрыто фиксировали украинские военные объекты. Они также пытались выявлять места вражеских прилетов, чтобы передать информацию в ФСБ РФ.
Обоих задержали на блокпосту после очередной попытки доразведки возле пункта базирования ВСУ. У них изъяли телефоны, которыми те пользовались для съемки объектов и связи с российскими спецслужбами.
Злоумышленникам объявлено о подозрении. Они взяты под стражу. В случае доказательства вины обоим грозит до 12 лет заключения.
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Безкарність таких, призводить до рецидиву КРИВАВОГО!
Знову, прокурорські із суддівськими, будуть мусолити їм, якісь нікчемні статті … Життєво необхідних змін до ЗАКОНОДАВСТВА, з 2014 року і по сьогодення, так привладними і не внесено!
Махніцкий з вченою ступіню, ярема з банком, луценко з майновим комплексом,,,, та їх наступники, цьому підтвердження!!