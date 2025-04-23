Вымогал $15000 за продление аренды детской спортплощадки: задержан чиновник КГГА, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали чиновника управления инспекционного контроля Департамента земельных ресурсов КГГА, который требовал взятку за продление аренды участка в столице.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, информирует Цензор.НЕТ.





Следствие установило, что чиновник требовал 15 тысяч долларов США от предпринимателя, который хотел возобновить договор аренды на земельный участок в Деснянском районе Киева. Там расположена спортивная площадка, которая используется для детских футбольных тренировок.

За эти деньги чиновник обещал содействовать в оформлении необходимой документации в госорганах, а также в "беспрепятственном" согласовании аренды еще на 10 лет.

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Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали злоумышленника "на горячем" во время получения всей суммы. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины - принятие неправомерной выгоды должностным лицом.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается для установления других возможных участников схемы.

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