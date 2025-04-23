Вимагав $15000 за продовження оренди дитячого спортмайданчика: затримано посадовця КМДА, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України та Нацполіція затримали посадовця управління інспекційного контролю Департаменту земельних ресурсів КМДА, який вимагав хабар за продовження оренди ділянки у столиці.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.





Слідство встановило, що чиновник вимагав 15 тисяч доларів США від підприємця, який хотів поновити договір оренди на земельну ділянку в Деснянському районі Києва. Там розташований спортивний майданчик, який використовується для дитячих футбольних тренувань.

За ці гроші посадовець обіцяв сприяти в оформленні необхідної документації у держорганах, а також у "безперешкодному" погодженні оренди ще на 10 років.

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Співробітники СБУ та Нацполіції затримали зловмисника "на гарячому" під час отримання всієї суми. Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України - прийняття неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває для встановлення інших можливих учасників схеми.

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