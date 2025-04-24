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Готували прорив ДРГ на Сумщині: затримано російського шпигуна та його пособника, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала на прикордонні Сумської області двох осіб, які готували прорив російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) з боку Брянщини.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ зірвала прорив ДРГ на Сумщині

Як зазначається, серед затриманих - громадянин РФ, який проживає в Україні, та його інформатор, 60-річний місцевий мешканець.

За даними слідства, росіянин отримав завдання виявити позиції українських військових у Шосткинському районі, щоб допомогти окупантам обійти Сили оборони під час спроби проникнення вглиб української території.

Для збору розвідданих зловмисники маскували свої дії під поїздки на риболовлю, під час яких приховано фіксували українські військові об’єкти. Вони також намагались виявляти місця ворожих прильотів, аби передати інформацію до ФСБ РФ.

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СБУ зірвала прорив ДРГ на Сумщині

Обох затримали на блокпосту після чергової спроби дорозвідки біля пункту базування ЗСУ. У них вилучили телефони, якими ті користувались для зйомки об’єктів та зв’язку з російськими спецслужбами.

Зловмисникам оголошено про підозру. Їх взято під варту. В разі доведення вини обом загрожує до 12 років ув’язнення.

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Автор: 

прорив (42) СБУ (12826) Сумська область (3687) ДРГ (106)


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Сволота, щоб вам ті гроші пекли вічним вогнем все ваше земне й неземне існування !
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24.04.2025 11:58 Відповісти
А не могли вони на рибалці втонути?
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24.04.2025 12:14 Відповісти
Готували і готують прорив ті хто забив болт на фортифікаційні споруди на кордоні Сумської області, а це просто якийсь сепар.
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24.04.2025 12:20 Відповісти
Допоки, не будуть таке лайно ВІШАТИ, як це роблять Сирійці, так і буде!!
Безкарність таких, призводить до рецидиву КРИВАВОГО!
Знову, прокурорські із суддівськими, будуть мусолити їм, якісь нікчемні статті … Життєво необхідних змін до ЗАКОНОДАВСТВА, з 2014 року і по сьогодення, так привладними і не внесено!
Махніцкий з вченою ступіню, ярема з банком, луценко з майновим комплексом,,,, та їх наступники, цьому підтвердження!!
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24.04.2025 12:24 Відповісти
Як прикро читати - затримали. Невже ублюдки не намагались втекти відстрілюючись?
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24.04.2025 12:26 Відповісти
ще й , до сіх пір ,рожі їм замальовують
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24.04.2025 13:45 Відповісти
вимагаємо РОЗСТРІЛІВ ворогів під час війни
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24.04.2025 14:42 Відповісти
 
 