Готували прорив ДРГ на Сумщині: затримано російського шпигуна та його пособника, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України затримала на прикордонні Сумської області двох осіб, які готували прорив російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) з боку Брянщини.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед затриманих - громадянин РФ, який проживає в Україні, та його інформатор, 60-річний місцевий мешканець.

За даними слідства, росіянин отримав завдання виявити позиції українських військових у Шосткинському районі, щоб допомогти окупантам обійти Сили оборони під час спроби проникнення вглиб української території.

Для збору розвідданих зловмисники маскували свої дії під поїздки на риболовлю, під час яких приховано фіксували українські військові об’єкти. Вони також намагались виявляти місця ворожих прильотів, аби передати інформацію до ФСБ РФ.

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Обох затримали на блокпосту після чергової спроби дорозвідки біля пункту базування ЗСУ. У них вилучили телефони, якими ті користувались для зйомки об’єктів та зв’язку з російськими спецслужбами.

Зловмисникам оголошено про підозру. Їх взято під варту. В разі доведення вини обом загрожує до 12 років ув’язнення.

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