Рашисти намагаються штурмувати кордон на Сумщині на квадроциклах, - ДПСУ

Російські окупанти регулярно здійснюють спроби перетину кордону у Сумській області. Періодично під час атак вони намагаються використовувати квадроцикли.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

За його словами, малі штурмові групи намагаються на швидкості максимально глибоко заїхати на територію України, аби закріпитися, дочекатися підкріплення і вже більшими силами атакувати позиції українських захисників.

Таким діям також передують чисельні обстріли - артилерія, дрони, удари з авіації КАБами та некерованими ракетами.

Штурмові групи на Сумщині застосовують переважно у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка. За останній період прикордонники також фіксують спроби застосувати таку тактику трішки лівіше від Журавки.

Також зазначається, що війська РФ продовжують використовувати малі штурмові групи, щоб ці сили перетнули кордон, накопичувалися та розширювали зону активних боїв на українській території.

Інших дій, зокрема застосування техніки для прориву кордону, наразі не відмічається.

У відповідь прикордонники та військові Сил оборони "дають адекватну відповідь", застосовуючи все наявне озброєння.

Демченко зазначив, що за час застосування цієї тактики росіяни не досягли суттєвих результатів та українські захисники не допустили просування територією України.

А втім, ситуація по кордону з Росією "загалом досить непроста". Демченко зазначив: попри те, що ворог знищується, Росія не рахується з втратами, продовжує направляти своїх солдатів, щоб досягти цілей свого командування.

